HAVA DURUMU | Tarih verildi! İstanbul’a kar geliyor! Bugün hava nasıl?

Takvim Foto Arşiv BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE, 24°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL, 19°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ, 21°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı EGE Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR, 16°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ, 23°C Az bulutlu ve açık İZMİR, 23°C Az bulutlu ve açık MANİSA, 23°C Az bulutlu ve açık

Takvim Foto Arşiv AKDENİZ Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA, 29°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA, 28°C Az bulutlu ve açık HATAY, 25°C Parçalı ve az bulutlu MERSİN, 28°C Az bulutlu ve açık

Takvim Foto Arşiv İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA, 17°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI, 17°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR, 16°C Parçalı ve az bulutlu KONYA, 16°C Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto Arşiv BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı DÜZCE, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı SİNOP, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı ZONGULDAK, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı