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HAVA DURUMU | Tarih verildi! İstanbul'a kar geliyor! Bugün hava nasıl?

Haftasonu planı yapmak isteyenler "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Pazar günü için uyarı geldi. MGM'nin yeni hava durumu haritasına göre Pazar günü özellikle İstanbul'da hava sıcaklıkları bir anda 4 derece birden düşecek. Öte yandan önümüzdeki hafta İstanbul'da kar yağışı için de gün verildi. İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 17:03 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 17:16
HAVA DURUMU | Tarih verildi! İstanbul’a kar geliyor! Bugün hava nasıl?

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Hava sıcaklıkları Kasım ayına sert bir giriş yapacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki Pazar gününden itibaren sıcaklıklar bir anda 5 derece birden düşecek. Ülkenin yarısında yağış beklenirken Marmara'ya kar yağışı için tarih verildi.

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MARMARA DAHİL HARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

Bugün batı Karadeniz ile Sakarya, Samsun, Gaziantep çevrelerinin yağmurlu, diğer yerler az bulutlu. Kuzey ve iç kesimler sisli. Sıcaklık ortalamada İstanbul 19, Ankara 17C

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Pazar günü Marmara, Karadeniz, Güney Doğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde.

Bu pazar günü sıcaklık 4-5 derece azalacak ve 1 hafta bu seviyede kalacak. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 16°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 23°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 23°C

Az bulutlu ve açık

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AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN, 28°C

Az bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON, 17°C

Parçalı bulutlu

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DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS, 13°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN, 14°C

Az bulutlu ve açık

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİİRT, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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