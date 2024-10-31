Bağdat’ta dörtlü zirve! Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bağdat'ta Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın katılımıyla gerçekleştirilen Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin büyük bir proje olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki sene bunun ihalesini yapabilirsek 2025'in sonunda 2026'da başlarsak hani 5,6 sene sürecek projedir. Demek 2030-2031'leri konuşabiliriz." dedi.

MUTABAKAT ZAPTI ÜZERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Uraloğlu, Nisan ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili bir mutabakat anlaşması imzalandığını hatırlatarak, Bakanlar Konseyi'nin ilk toplantısının 29 Ağustos'ta İstanbul'da yapıldığını belirtti. Bağdat'taki toplantıda, projede gelinen durumu değerlendirdiklerini ve mutabakat zaptı üzerinde anlaşma sağlandığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nde proje çalışmaları açısından gerçekleşmenin yüzde 90 seviyelerine ulaştığını açıkladı. Irak, BAE ve Katar'ın ilgili bakanlarıyla yapılan görüşmelerde, projenin yol haritası ve fizibilitesinin daha ayrıntılı olarak ele alındığını belirten Uraloğlu, ayrıca dünyadaki finansör ve yatırımcıların projeye nasıl katkı sağlayabileceği konusunun da gündeme geldiğini ifade etti.

BAKAN URALOĞLU 2025 YILINI İŞARET ETTİ

Projenin demir ve karayolu olarak çok kıymetli olan bin 200 kilometrelik bir proje olduğunu belirten Uraloğlu, "Türkiye tarafında da yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik bir proje. Aynı zamanda enerji ve iletişim hatlarını da nasıl ilave edebileceğimizi konuştuk. Burada petrol, gaz ve enerji ve elektrik hattını bu projeye dahil etmemizin doğru olacağı noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Bunların da en azından diğerleri (ulaşım) kadar kıymetli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah 2025 yılında bu projenin finansmanı ve yapım çalışmalarına başlama noktasında ciddi bir aşama katederek yapım çalışmalarına da başlamayı düşünüyoruz. Bundan sonra iki veya üç ay zarfında yine bir araya gelmeyi düzenli olarak planladık. Ama bu süre içerisinde teknik ekiplerimiz gerek Türkiye'de gerekse Irak'ta gerekse de BAE ve Katar'da da bir araya gelerek bu projenin birazcık olgunlaştırılmasını ve yönetim modelini tartışacaklar ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanma takvimine dair bir soruyu yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Bu büyük bir proje. Eğer önümüzdeki sene ihalesini yapabilirsek, 2025'in sonunda veya 2026'da başlayabiliriz. Proje 5-6 yıl sürecek. Bu durumda 2030-2031'leri konuşabiliriz." mesajını verdi.

Toplantıya, Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ve Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti de katıldı.

IRAK ULAŞTIRMA BAKANI REZZAK MUHAYBİS BASINA KONUŞTU

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Bağdat'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Kalkınma Yolu Projesi'ne yönelik Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Muhaybis, Kalkınma Yolu Projesi'nin çalışmalarını ortak bir şekilde yönetmek amacıyla bir koordinasyon kurulması kararlaştırıldığını duyurdu. Iraklı Bakan, bu doğrultuda yapılan deklarasyonda yer alan ifadeleri de paylaştı.

"Taraf ülkeler arasında ortak işbirliğinin sağlanması için çalışmak. Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili tüm çalışmaların uygulanması için gerekli ortak işbirliğinin etkinleştirilmesi. Kalkınma Yolu Projesi hedeflerine ulaşılmasını desteklemek amacıyla taraf ülkeleri bilgi ve deneyimleri paylaşmaya teşvik etmek. İlgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkin ve öngörülmüş işbirliği fırsatları yaratmak için çalışmak. Taraf ülkelerin, mal ve yolcu taşımacılığına yönelik Kalkınma Yolu Projesi ile bağlantı kurma yollarını incelemek üzere ortaklaşa çalışması. Kalkınma Yolu'nun uluslararası kara taşımacılığı için çekici bir uluslararası koridor ve etkili alternatif olması çabasına yoğunlaşmak."

Bağdat'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti'nin katılımıyla Kalkınma Yolu Projesi Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.