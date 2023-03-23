Başkan Erdoğan canlı yayında paylaştı: Milli Muharip Uçak piste çıktı

MİLLİ MUHARİP UÇAK İÇİN YERLİ MOTOR ÜRETİMİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK TEI-TF6000 BU YIL ÇALIŞTIRILACAK

Öte yandan Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motoruna giden yolda, geliştirdikleri TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 motorlarının birer basamak olacağını bildirdi.

Akşit, ilk etapta bu yıl içinde TEI-TF6000'i üretip çalıştıracaklarını söyledi. TEI-TF6000'in gerçek anlamda bir askeri turbofan motoru olduğunu anlatan Akşit, şöyle konuştu:

"Küçük ölçekli de olsa bir savaş uçağı motoru. Tamamen özgün olarak TEI tarafından tasarlanıp geliştirildi. Milli Muharip Uçak için çok daha yüksek isterleri olan, teknolojinin en üst noktasında bir motor isteniyor. Dünyanın en gelişmiş motorlarından biri olacak. Adım adım gidiyoruz. TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 bizim için öğrenme motorlarıdır. Teknoloji geliştirme, validasyon ve yetenek kazanma motorları... Motorlarımız, Milli Muharip Uçak'ın motorunun Türkiye'de yapılabilmesi için çok önemli bir adım. Ekibimize ciddi özgüven kazandırdı. Artık, Milli Muharip Uçak'ın motorunu Türkiye'de yapabileceğimizi biliyoruz. Art yakıcısız 6 bin ya da 10 bin librelik bu motor hem Kızılelma'da hem TUSAŞ'ın yeni geliştirdiği İHA olan Anka-3'te, gerekirse hızlı milli hücum botlarda çok yönlü kullanılabilecek, milli ekonomiye katkısı olacak güzel bir motor olacak."