Dünya hayranlıkla izliyor: Savunma sanayii 21 yılda şaha kalktı! Hafızalara kazınan 7 yerli ve milli şaheser...
Atılan güçlü adımlarla dünyada adından söz ettiren Türk Savunma Sanayii'nde TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi ve TOGG'un ön sipariş sürecinin başlaması sonrası bu kez Milli Muharip Uçak (MMU) ve HÜRJET piste inerek görücüye çıktı. Tüm dünyada ses getiren gelişmeler sonrası Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde yaşadığı teknolojik devrim bir kez daha gündeme geldi. Yerli ve milli savunma sanayii ile artık ithal eden değil, ihraç eden ülke konumuna gelen Türkiye, İHA/SİHA üretiminde de dünyanın odak noktası olmayı başardı. 2002'de savunma sanayii alanında 56 firma faaliyet gösterirken, 21 yılda bu sayı 2 bini aştı. İşte 21 yılda hafızalara kazınan 7 yerli ve milli şaheser...
2002 yılında sadece yüzde 20'si yerli ve milli olan savunma sanayii, AK Parti iktidarında yüzde 80'lere ulaştı. Karada, havada ve denizde Türkiye'nin gururu olan projeler, hudut güvenliğinin de teminatı haline geldi. 2002'de savunma sanayii alanında 56 firma faaliyet gösterirken, 21 yılda bu sayı 2 bini aştı.
AK Parti öncesi 62 olan proje sayısı ise son dönemde 750'yi geçti. Katlanarak büyümeye devam eden yerli ve milli savunma sanayiinin bütçe büyüklüğü ise 75 milyar doları buldu.
TCG ANADOLU
Türkiye'nin yerli amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, 232 metrelik uzunluğu ve 32 metrelik genişliği ile Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak.
"Yüzen kale" olarak tanımlanan TCG Anadolu'nun üzerinde İHA/SİHA, helikopterler ve savaş uçakları da iniş/kalkış yapabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin sevkiyatına da imkân sağlayan ve testleri başarıyla tamamlanan dev eser kısa süre önce Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmişti.