Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! Milli Muharip Uçak’tan sonra HÜRJET de piste çıktı!

Milli Muharip Uçak'tan (MMU) sonra HÜRJET de piste çıktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU'dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.
MMU DÜN PİSTE ÇIKTI
İsmail Demir dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız" ifadelerine yer verdi.
MMU VE HÜRJET TAKSİ YAPTI
Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz.
TÜRK YILDIZLARI HÜRKUŞ İLE UÇACAK
Akademisyen Mesut Hakkı Caşın CNN Türk'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hürkuş'tan sonra buna geçiş transit uçağıdır. Amerikalıların ve Rusların uçağı gibi yakın hava desteği yapabilir. Lokum gibi satılacak bu uçak. Füzesi var. Attığı füze yerli malı. Boyandığı zaman ne kadar güzel bir uçak olacak. Özel görevlerde kullanılacak. Ege Denizi'nde keşif uçuşu yapabilecek. Türk yıldızları artık bununla uçacaklar.