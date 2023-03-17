Milli Muharip Uçak piste çıktı: İlk uçuşunu bu yıl yapacak!

İLK UÇUŞ BU YILA ÇEKİLDİ

Türkiye'nin milli imkanlarla kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesinin hedeflendiği Milli Muharip Uçak Projesi, 5 Ağustos 2016 tarihinde başlatıldı. 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Milli Muharip Uçak'in ilk uçuş tarihi, geçtiğimiz haftalarda 2023'yılının sonuna çekildi. Taksi testini başarıyla tamamlayan Milli Muharip Uçak'ın, bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN PROGRAM GİDİŞATI

Türk savunma sanayiinin en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak'ın ilk prototipi, bu yıl ilk uçuşumu yapacak. TUSAŞ tarafından 3 adet MMU Blok 0 ve 1 adet de MMU Blok I prototipinin üretileceği biliniyor.

2026 sonuna kadar 3 adet MMU Blok 0 prototipinin üretiminin tamamlanması planlıyor. 2029 yılından itibaren ise MMU Blok I konfigürasyonun üretim faaliyetlerinin başlaması ve 10 adet MMU Blok I A/C'nin, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor.