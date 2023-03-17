Kırklareli’nde ev kalmadı

Türkiye'de 'deprem riski' bulunmayan iller arasında gösterilen Kırklareli'de, ev ve arsalara yoğun talep oluştu. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, "Şu an bölgemiz taleplere cevap veremeyecek noktada. Tapudan aldığımız bilgiler doğrultusunda ay başında 2 binlerde olan haftalık tescil, 4 bin 500-5 bine dayanmış durumda. 100 metrekare bir daire ortalama 500- 600 bin lira iken, şu anda 1-1.2 milyon liralara çıktı" dedi.
50 BİN İŞLEM HACMİ
Kırklareli Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Oğuz Tiran da ev ve arsa fiyatlarında yüzde 80 artış olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Merkezde 1+1 daireler 700 bin, 2+1 daireler 2-2.5 milyon, 3+1 daireler de 2.5-3.5 milyon lira bandında. Köy arsaları metrekare birim fiyatı bin liradan başlıyor. Kiralık evlerimiz yok denecek kadar az. Tarla vasfındaki yerleri ev yapımına uygun diye kesinlikle almayın."
KİRACILARDAN ŞİKAYET VAR
EV kiraları tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular arasında yer aldı. Kimi ev sahipleri yüzde 25 artış sınırına karşın fahiş zam isterken, peşin kira talepleri de tepki çekiyor. İşte Şikayetvar'a yapılan şikayetlerden bazıları:
Ev sahibi 900 lira olan kiramı depremden sonra göç nedeniyle 3 bin 500 lira yaptı.
Mersin'de kira fiyatları İstanbul'u geçti.
Kiram 3 bin lira. Yasal hakkı 3 bin 750 lira ama ev sahibimin istediği tutar 9 bin lira.
Antalya'da 1+1 ev 10 bin liradan başlıyor.
Bodrum'da emlakçılar bir yıllık kira peşin ve 2 kira bedeli depozito istiyor. Yani 14 aylık kirayı peşin vermemizi talep ediyorlar.
Bin 250 lira olan kiramı, ev sahibi 7 bin 500 lira yapmak istiyor. Tehdit ediyor.
50 BİN İŞLEM HACMİ
Kırklareli Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Oğuz Tiran da ev ve arsa fiyatlarında yüzde 80 artış olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Merkezde 1+1 daireler 700 bin, 2+1 daireler 2-2.5 milyon, 3+1 daireler de 2.5-3.5 milyon lira bandında. Köy arsaları metrekare birim fiyatı bin liradan başlıyor. Kiralık evlerimiz yok denecek kadar az. Tarla vasfındaki yerleri ev yapımına uygun diye kesinlikle almayın."
KİRACILARDAN ŞİKAYET VAR
EV kiraları tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular arasında yer aldı. Kimi ev sahipleri yüzde 25 artış sınırına karşın fahiş zam isterken, peşin kira talepleri de tepki çekiyor. İşte Şikayetvar'a yapılan şikayetlerden bazıları:
Ev sahibi 900 lira olan kiramı depremden sonra göç nedeniyle 3 bin 500 lira yaptı.
Mersin'de kira fiyatları İstanbul'u geçti.
Kiram 3 bin lira. Yasal hakkı 3 bin 750 lira ama ev sahibimin istediği tutar 9 bin lira.
Antalya'da 1+1 ev 10 bin liradan başlıyor.
Bodrum'da emlakçılar bir yıllık kira peşin ve 2 kira bedeli depozito istiyor. Yani 14 aylık kirayı peşin vermemizi talep ediyorlar.
Bin 250 lira olan kiramı, ev sahibi 7 bin 500 lira yapmak istiyor. Tehdit ediyor.