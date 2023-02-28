İnternet haber sitelerinden resmi ilan ve reklam yayımı başvuruları alınmaya başlanacak! Resmi Gazete yayımlanmıştı: 1 Mart'ta başlıyor

Resmi Gazete'nin 1 Şubat tarihli nüshasında yayımlanan Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan süreli yayınlar için başvurular 1 Mart'tan itibaren alınmaya başlanacak.

Buna göre, resmi ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelere ait internet haber sitelerinin resmi ilan yayımlayabilmek; resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelere ait internet haber sitelerinin yalnız resmi reklam yayımlayabilmek; resmi reklam yayımlama hakkına sahip gazete ve dergilerin ise mevcut haklarını internet haber siteleri üzerinden de devam ettirebilmeleri için taleplerini içeren dilekçe ile başvuru evrakını en geç 31 Mart'a kadar kurum şubelerine ulaştırmaları gerekecek.