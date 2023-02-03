Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 TÜİK OCAK AYI ENFLASYONU || Uzman isim açıkladı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ocak ayı enflasyon kararı öncesinde, piyasaların beklentisi sorgulanmaya başladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu.
OCAK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu. Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.