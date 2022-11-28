KYK burs sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022- 2023 KYK burs kredi miktarı ne kadar? Ödemeler ne zaman başlayacak?

KYK bursları için başvurular yapıldı ve dört gözle sonuçların açıklanması bekleniyor. KYK burs sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı aranıyor. Peki bu imkandan yararlanma şartları neler? İşte merak edilen bilgiler...
26 Kasım 2022 Cumartesi saat 23.59'da sona eren KYK burs - kredi işlemleri ardından sonuç sorgulama ekranı erişime ne zaman açılacak merak konusu. Lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs/kredi veriliyor. Bu destekten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri başvuru işlemi ardından KYK burs - kredi sonuçları ne zaman açıklanacak öğrenmek istiyor.
KYK BURS - KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs - kredi başvuru sonuçları için henüz tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
KYK BURS - KREDİ FARKI NEDİR?
KYK bursu geri ödemesiz destek oluyor. KYK kredi ise öğrenci mezun olduktan sonra bu krediyi geri ödemesi gereken destek oluyor.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.