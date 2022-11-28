Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 28.11.2022 15:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2022 15:29
    ABONE OL

    KYK burs sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022- 2023 KYK burs kredi miktarı ne kadar? Ödemeler ne zaman başlayacak?

    Gündemde binlerce vatandaş KYK burs sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Üniversite eğitimi gören öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl karşılıksız olarak verilen bu destek eğitimde maddi imkanların artmasını sağlıyor. Peki KYK burs sonuçları ekranı adayların erişimine açıldı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK burs sonuçları AÇIKLANDI MI?

    KYK bursları için başvurular yapıldı ve dört gözle sonuçların açıklanması bekleniyor. KYK burs sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı aranıyor. Peki bu imkandan yararlanma şartları neler? İşte merak edilen bilgiler...

    26 Kasım 2022 Cumartesi saat 23.59'da sona eren KYK burs - kredi işlemleri ardından sonuç sorgulama ekranı erişime ne zaman açılacak merak konusu. Lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs/kredi veriliyor. Bu destekten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri başvuru işlemi ardından KYK burs - kredi sonuçları ne zaman açıklanacak öğrenmek istiyor.

    KYK BURS - KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK burs - kredi başvuru sonuçları için henüz tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    KYK BURS - KREDİ FARKI NEDİR?

    KYK bursu geri ödemesiz destek oluyor. KYK kredi ise öğrenci mezun olduktan sonra bu krediyi geri ödemesi gereken destek oluyor.

    ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

    Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

    Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

        BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        * Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
        * Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
        * Yabancı uyruklu öğrenciler,
        * Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
        * Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
        * Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
        * Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
        * Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
        * Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

        burstan yararlanamazlar.

        ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

        * Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)
        * Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
        * Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
        * Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
        * Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,
        * Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
        * Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
        * Yabancı uyruklu öğrenciler,
        * Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
        * Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,
        * Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
        * Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

        öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

        Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu şekilden şekile girdi
        Haberler Haberler KYK burs sonuçları AÇIKLANDI MI? 2022- 2023 KYK burs kredi miktarı ne kadar? Ödemeler ne zaman başlayacak?
            SON DAKİKA