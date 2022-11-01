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    • 01.11.2022 15:57
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    • 01.11.2022 16:03
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    KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA LİSTESİ 2022 GÜNCEL! ÖSYM KPSS branş bazında sıralama ne işe yarar? ais.osym.gov.tr: Lisans, önlisans...

    KPSS branş bazında sıralama hakkında ÖSYM'den son dakika duyuru geldi. Buna göre KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA LİSTESİ 2022 GÜNCEL açıklandı. Peki ÖSYM KPSS branş bazında sıralama ne işe yarar? ais.osym.gov.tr: Lisans, önlisans...

    BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA

    2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) branş bazında sıralamalara ilişkin tablo yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''2022-KPSS Lisans katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.'' denildi. İşte KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA LİSTESİ 2022 GÜNCEL! Peki ÖSYM KPSS branş bazında sıralama ne işe yarar? ais.osym.gov.tr: Lisans, önlisans...

    KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA LİSTESİ 2022 GÜNCEL

    KPSS Lisans sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

    ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle:

    ''Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

        MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.''

        Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

        BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE İŞE YARAR?

        Branş bazında sıralama işlemlerinin, yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Haberler KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA LİSTESİ 2022 GÜNCEL! ÖSYM KPSS branş bazında sıralama ne işe yarar? ais.osym.gov.tr: Lisans, önlisans...
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