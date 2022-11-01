KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA LİSTESİ 2022 GÜNCEL! ÖSYM KPSS branş bazında sıralama ne işe yarar? ais.osym.gov.tr: Lisans, önlisans...

2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) branş bazında sıralamalara ilişkin tablo yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''2022-KPSS Lisans katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.'' denildi. İşte KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA LİSTESİ 2022 GÜNCEL! Peki ÖSYM KPSS branş bazında sıralama ne işe yarar? ais.osym.gov.tr: Lisans, önlisans...
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA LİSTESİ 2022 GÜNCEL
KPSS Lisans sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.
ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle:
''Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.