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    • Haberler
    • 27.10.2022 16:13
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    • 27.10.2022 16:22
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    Şebnem Korur Fincancı kimdir, ne dedi? TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı mı, neden?

    Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etmişti. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Peki Şebnem Korur Fincancı kimdir, ne dedi? TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı mı, neden?

    Şebnem Korur Fincancı kimdir, ne dedi?

    Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla dün İstanbul'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. İşte detaylar...

    ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEDİ?

    Şebnem Korur Fincancı TSK ve Mehmetçik'e 'kimyasal silah kullandığı' iftirası atmıştı. Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullanmıştı;

    "Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."

    ŞEBNEM KORUR FİNCANCI TUTUKLANDI MI?

    TSK'ya attığı kimyasal silah iftirası sonrası gözaltına alınan Şebnem Korur Fincancı son dakika gelişmesine göre tutuklandı. Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

    GÖZALTINA ALINMIŞTI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır.".

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Şebnem Korur Fincancı, savcılık sorgusunda "örgüt propagandası" suçlamasını reddetti. Fincancı, TTB Başkanı sıfatı ile değil adli tıp uzmanı olarak gösterilen fotoğraflarla ilgili bilimsel yorum yaptığını söyledi.

        TTB YÖNETİMİ DE GÖREVDEN ALINSIN TALEBİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur ve Türk Tabipler Birliği yönetiminin de görevden alınması için Ankara Sulh hukuk mahkemesine talepte bulundu.

        Başsavcılık açıklamasında" Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı TTB Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren TTB'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığı'nın veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi üzerine…' şeklindeki Ek 2'nci Maddesinin 2'nci Fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3'üncü fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.
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