Şebnem Korur Fincancı kimdir, ne dedi? TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı mı, neden?

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEDİ?

Şebnem Korur Fincancı TSK ve Mehmetçik'e 'kimyasal silah kullandığı' iftirası atmıştı. Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullanmıştı;

"Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."