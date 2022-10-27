Şebnem Korur Fincancı kimdir, ne dedi? TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı mı, neden?

Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla dün İstanbul'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. İşte detaylar...
ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEDİ?
Şebnem Korur Fincancı TSK ve Mehmetçik'e 'kimyasal silah kullandığı' iftirası atmıştı. Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullanmıştı;
"Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."
ŞEBNEM KORUR FİNCANCI TUTUKLANDI MI?
TSK'ya attığı kimyasal silah iftirası sonrası gözaltına alınan Şebnem Korur Fincancı son dakika gelişmesine göre tutuklandı. Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır.".