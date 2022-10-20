21 Ekim 2022 KPSS Lisans, ÖABT, Önlisans sonuçları AÇIKLANDI MI? KPSS SINAV SONUÇLARI sonuc.osym.gov.tr adresinde!

21 EKİM KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans ve ÖABT sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Önlisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

KPSS LİSANS SONUCU SORGULAMA EKRANI