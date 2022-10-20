21 Ekim 2022 KPSS Lisans, ÖABT, Önlisans sonuçları AÇIKLANDI MI? KPSS SINAV SONUÇLARI sonuc.osym.gov.tr adresinde!

2022 KPSS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine yoğunlaşmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Lisans, Önlisans oturumlarına katılanların gözleri ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Peki 21 Ekim 2022 KPSS Lisans, Önlisans sonuçları AÇIKLANDI MI? ÖSYM KPSS sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta?
21 EKİM KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans ve ÖABT sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Önlisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.
KPSS LİSANS SONUCU SORGULAMA EKRANI
KPSS SONUÇLARI BUGÜN ERKEN AÇIKLANIR MI?
Geçtiğimiz senelerde ÖSYM'nin bazı sınavları erken açıkladığı görüldü. Ancak KPSS sonuçlarının erken açıklanacağına yönelik resmi bir açıklama gelmedi.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.
Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.