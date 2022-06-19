Doğum parası alma şartları nelerdir? Doğum parası nereden, ne zaman alınır?

👉Güncel doğum ücreti alabilmenin koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta priminin yatırılmış olması (Eğer çalışan kadınlar, doğum başlamadan önce iş yerlerinden ayrılmışlarsa doğum parası alma hakları mevcut değildir.)
• Doğum yapmış olan annenin hala çalışıyor ve sigortasının ödeniyor olması (Rapor verilen süre boyunca eğer anne iş yerinde çalışırsa doğum parası alma hakkına sahip değildir. Bu nedenle de raporun başladığı tarihten bitene kadar annenin çalışmaması gereklidir.)
• İlgili doktordan alınmış olan raporun iş yerine teslim edilmesi (İş yerine raporun teslim edilmesinden sonra herhangi başka bir işlemin yapılmasına gerek yoktur. Kişilere yatırılacak olan doğum parası ile iş yeri ilgilenir.)
👉Doğum Parası Ne Kadar?
Doğum parası olarak verilen ücret, 2022 yılı için 12.454 TL olarak belirlenmiştir. Eğer anne, ikiz ya da üçüz bebeğe hamile ise ve doğum gerçekleştiğinde bebekler sağlıklı ise, annelere iki haftalık daha izin eklenmesi sebebi ile ücretlerine de ek ücret eklenir.
👉Çalışmayan Kadınlar Ne Kadar Doğum Parası Alır?
İşi olmayan kadınların doğum ücreti alabilmeleri mümkün değildir. Doğum parası yalnızca sigortalı çalışan kadınlara verilebilir.
👉Süt Parası Ne Kadardır?
Süt parası ücreti, 2022 yılında güncel olarak 316 TL olarak belirlenmiştir. Doğumu sağ gerçekleşmiş olan çocuğun süt parası alabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar ise şöyle sıralanmıştır:
• Anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
• Anne ya da babanın SSK veya BAĞKUR kapsamında sigortalı olması
Doğumun gerçekleşmesinden sonra eğer anne SSK kapsamında çalışmıyorsa, babanın SSK ya da BAĞKUR kapsamında olması sebebi ile bu para alınabilir.
👉Babalık Parası Ne Kadar?
Babalık ücreti olarak bilinen bu kavram, günümüzde mevzuatta yer almaz. Yani, doğumun gerçekleşmesinden sonra baba olmuş olan kişiler, eğer anne sigortalı çalışmıyorsa bir defaya mahsus olarak süt parası alabilirler. Ancak süt parası dışında herhangi bir ücret kendilerine devlet tarafından verilmez.