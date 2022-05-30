AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL 2022 sınav takvimi! Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022?

Gündemde binlerce kişi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınavlarının başlayacağı ve biteceği tarihleri duyurdu mu merak ediliyor. Öğrenciler açıköğretim lise sınavları online giriş ekranını merak ediyor ve nasıl giriş yapacaklarının yanı sıra sınav uygulamasının nasıl gerçekleşeceği de merak konusu oluyor. Lise eğitimini açık öğretimden okuyan ve AÖL 3.dönem sınavlarına katılacak olanlar için tüm bilgileri derledik. Peki, 3. dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, online mı?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.
AÖL SINAVLARI ONLINE MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.