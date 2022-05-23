Vakıa suresinin okunuşu ve anlamı! Vakıa suresinin fazileti nedir? Vakıa suresi kaç ayet, nasıl okunur?

Vakıa suresinin faziletleri arasında bolluk ve bereket yer alır. Okuyanlara Allah rızık kapılarını açar. Durumu kötü olanlara zenginlik gelir.
Vakıa Suresi Kaç Ayet?
Vakıa suresinin ayet sayısı 96'dır.
Vakıa Suresi Nasıl Okunur?
Vakıa suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• İza veka'atilvaki'atu.
• Leyse livak'atiha kazibetun.
• Hafıdatun rafi'tun.
• İza ruccetil'ardu reccen.
• Ve bussetilcibalu bessen.
• Ve fekanet hebaen munbessen.
• Ve kuntum ezvacen selaseten.
• Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
• Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti.
• Vessabikunessabikune.
• Ulaikelmukarrabune.
• Fiy cennatin na'ıymi.
• Sulletun minel'evveliyne.
• Ve kaliylun minel'ahıriyne.
• 'ala sururin medunetun.
• Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.
• Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.
• Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.
• La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.
• Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
• Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
• Ve hurun 'ıynun.
• Keemsalillu'luilmeknuni.
• Cezaen bima kanu ya'melune.
• La yesme'une fiyha lağven ve la te'siymen.
• İlla kıylen selamen selamen.
• Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
• Fiy sidrin mahdudin.
• Ve talhın mendudin.
• Ve zıllin memdudin.
• Ve main meskubin.
• Ve fakihetin kesiyretin.
• La maktu'atin ve la memnu'atin.
• Ve furuşin merfu'atin.
• İnna enşe'nahunne inşaen.
• Fece'alnahunne ebkaren.
• 'Uruben etraben.
• Liashabilyemiyni.
• Sulletun minel'evveliyne.
• Ve sulletun minelahiriyne.
• Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.