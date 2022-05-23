Vakıa suresinin okunuşu ve anlamı! Vakıa suresinin fazileti nedir? Vakıa suresi kaç ayet, nasıl okunur?

• Ve diyorlardı ki: "Öldüğümüzde, toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı, biz mi tekrar dirileceğiz?"

• "Önce gelip geçmiş atalarımız da mı?"

• De ki: "Hem öncekiler hem sonrakiler."

• "Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır."

• Sonra siz ey sapıklar, yalanlayıcılar!

• Doğrusu siz zakkum ağacından yiyeceksiniz.

• Karınlarınızı onunla doyuracaksınız.

• Üzerine de kaynar su içeceksiniz.

• Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

• Ceza gününde işte onlar böyle ağırlanacaklardır.

• Ey inkâr edenler! Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz?

• Gördünüz mü (rahimlere) akıttığınız meniyi?

• Onu (siz mi düzgün bir insan sûretine getirip) yaratıyorsunuz, yoksa yaratanlar biz miyiz?

• Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçilebileceklerden değiliz.

• Sizi ortadan kaldırıp da sizin yerinize benzerlerinizi getirmeye ve sizi bilmeyeceğiniz bir biçimde yaratmaya da gücümüz yeter.

• Her halde ilk yaratılışınızı bilirsiniz, (fakat tekrar yaratılacağınızı) düşünmeli değil misiniz?

• Şimdi bana ekmekte olduğunuz (tohum işini) haber verin!

• Onu yerden siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitirenler biz miyiz?

• Eğer isteseydik onu (o ekini tohumsuz) bir ot kırıntısı yapardık da siz şaşakalırdınız.

• (O zaman şöyle derdiniz): "Doğrusu biz çok zarara uğratıldık."

• "Hatta umduğumuzdan mahrum kaldık."

• İçmekte olduğunuz suyu da söyleyin bana!

• Onu buluttan indiren siz misiniz, yoksa indirenler biz miyiz?

• Eğer dileseydik, onu (içilmeyecek) tuzlu bir su yapardık. Hâlâ şükretmez misiniz?

• Söyleyin şimdi bana, çakmakta olduğunuz ateşi!

• Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa biz miyiz yaratan?

• Biz onu bir ibret ve çöl yolcuları için bir fayda yaptık.

• Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et!

• Hayır! Yıldızların yerleri üzerine andolsun ki!

• Bu, eğer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir.

• Muhakkak ki o, elbette çok şerefli bir Kur'an'dır.

• Koruma altında olan bir kitaptadır.

• Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.

• Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

• Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

• Rızkınıza karşılık şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?