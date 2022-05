Vakıa suresinin okunuşu ve anlamı! Vakıa suresinin fazileti nedir? Vakıa suresi kaç ayet, nasıl okunur?

• Efereeytumulmaelleziy teşrebune.

• Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.

• Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune.

• Efereeytumunnarelletiy turune.

• Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune.

• Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne.

• Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi.

• Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.

• Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.

• İnnehu lekur'anun keriymun.

• Fiy kitamin meknunin.

• Lya yemessuhu illelmutahherune.

• Tenziylun min rabbil'alemiyne.

• Efebihazelhadiysi entum mudhinune.

• Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.

• Felevla iza beleğatilhulkume.

• Ve entum hıyneizin tenzurune.

• Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.

• Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.

• Terci'uneha in kuntum sadikıyne.

• Feemma in kane minelmukarrebiyne.

• Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.

• Ve emma in kane min ashabilyemiyni.

• Feselamun leke min ashabilyemiyni.

• Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.

• Fenuzulun min hamiymin.

• Ve tasliyetu cahıymin.

• İnne haza lehuve hakkulyakıyni.

• Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.