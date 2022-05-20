2022 Mayıs açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi covid 19 izin bitiş tarihi...

Gündemde binlerce kişi Cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Mayıs açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı CTE açık cezaevi covid 19 izin bitiş tarihi birkaç defa değişti ve ertelendi, hal böyle olunca yine bir ertelenme olup olmadığı merak edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı ve mahkumları yakından ilgilendiren cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı belli oldu. İşte son tarih...
CTE AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı.
Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.
AÇIK CEZAEVİ COVİD 19 İZİNLERİ SON DURUM NEDİR?
Açık Cezaevi Izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.