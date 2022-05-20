2022 Mayıs açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi covid 19 izin bitiş tarihi...

Gündemde binlerce kişi Cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Mayıs açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı CTE açık cezaevi covid 19 izin bitiş tarihi birkaç defa değişti ve ertelendi, hal böyle olunca yine bir ertelenme olup olmadığı merak edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı ve mahkumları yakından ilgilendiren cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı belli oldu. İşte son tarih...