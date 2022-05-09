Alparslan Kuytul kimdir, tutuklandı mı? Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı? Koray Sarısaçlı davası...

Alparslan Kuytul kimdir, tutuklandı mı? Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı? soruları son dakika gelişmelerle birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Adana'da İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması davasında hakkın yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul tutuklandı. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını 13 gün rehin tutulduğunu ve 7 milyon dolarlık senetin zorla imzalatıldığını ileri sürmüştü. İşte detaylar...