Alparslan Kuytul kimdir, tutuklandı mı? Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı? Koray Sarısaçlı davası...

Alparslan Kuytul kimdir, tutuklandı mı? Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı? soruları son dakika gelişmelerle birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Adana'da İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması davasında hakkın yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul tutuklandı. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını 13 gün rehin tutulduğunu ve 7 milyon dolarlık senetin zorla imzalatıldığını ileri sürmüştü. İşte detaylar...
ALPARSLAN KUYTUL TUTUKLANDI MI, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
SON DAKİKA HABERİ | Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul tutuklandı.
İş insanı Koray Sarısaçlı'nın 2021 yılının Eylül ayında 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılması ile ilgili açılan davada Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Fotoğraf: İş adamı Koray Sarısaçlı
Alparslan Kuytul'un, belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası, bugün sabah erken saatlerde gözaltına alındığı öğrenildi.
Yüreğir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü.
ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?
Alpaslan Kuytul 1965'te Adana'nın Karataş ilçesinde dünyaya geldi.
Alpaslan Kuytul 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.
1993-1997 yılları arasında Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim gördüğü bilinen Kuytul, Adana'daki bir vakfın kurucusudur. Aynı şehirde, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.