TUS kontenjanları 2022 açıklandı mı? TUS tercihleri ne zaman 2022? ÖSYM - Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde TUS tercihleri ne zaman 2022? TUS kontenjanları 2022 açıklandı mı sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı 6 Mart'ta düzenlenmiş ve 31 Mart tarihinde de sonuçlar erişime açılmıştı. Şimdi ise gözler tercihlere çevrildi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili son dakika önemli açıklamaların ardından heyecanın dozu daha da arttı. Peki Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022?
TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından TUS 2022 tercih tarihleri belli olacak ve detaylar haberimizde yer alacak.
TUS 2022 KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıpta uzmanlık sınavına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere bildiğiniz üzere meclisimizden bir kanun geçti, Cumhurbaşkanı'mız tarafında da onaylandı. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye de daha önceden bildirmiştik, geçen ay itibarıyla. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak. Hayırlı olsun."