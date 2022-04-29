Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri...

Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kaldı ve bayram heyecanı herkesi sardı. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler bayram sabahında ilk iş camilere giderek namazını kılacak ve kendi ilinde saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri haberimizde yer alıyor. İşte kez kılacakların merak ettiği bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının cevaplarını da derledik.
RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır. Niyet edilirken "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" denilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat Kılınışı
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.