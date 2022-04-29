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    • Haberler
    • 30.04.2022 14:27
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    • 30.04.2022 14:27
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    Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri...

    Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek Ramazan ayı sona ererken bayramda ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen Müslüman alemi namaz bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kaldı ve bayram heyecanı herkesi sardı. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler bayram sabahında ilk iş camilere giderek namazını kılacak ve kendi ilinde saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri haberimizde yer alıyor. İşte kez kılacakların merak ettiği bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının cevaplarını da derledik.

    RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

    Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak.

    İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bayram namazı iki rekattır. Niyet edilirken "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" denilir.

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        2. Rekat Kılınışı

        İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
        Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
        Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
        Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
        Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

        Kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur?

        İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
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