KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

İslam dünyasında büyük bir sevinç ve dayanışma içerisinde kutlanan Kurban bayramı Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10.gününden itibaren 4 gün kutlanır. Diğer bir anlatımla Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde başlayan Kurban Bayramı 4 gün devam eden bir bayramdır. Zilhicce ayının 9. gününe "Arife Günü" denmektedir. Bayramdan bir önceki gündür. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ise "Eyyam- nahr" denir.

Kurban bayramı ayrıca Müslümanların her yıl "Hac " görevlerini yerine getirdikleri vakittir. Hac, Mekke'ye gidilmek suretiyle ve Kabe'nin tavafını da kapsayan bir ibadettir. Hac farizasını yerine getirmekte olan Müslümanlar kurbanlarını da Mekke'de keserler. Kurban bayramı dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanlar tarafından aynı anda büyük bir coşku ile kutlanır.