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    • Haberler
    • 22.04.2022 12:07
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    • 22.04.2022 12:08
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    🔊Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, tatil süresi 9 güne çıkartılacak mı? 📣Kurban Bayramı ne zaman 2022 idrak edilecek?

    📣Kurban Bayramı ne zaman 2022 idrak edilecek? 🔊Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, tatil süresi 9 güne çıkartılacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı için heyecanlı geri sayıma başladı ve kurban ibadetini yerine getirmeyi sabırsızlıkla beklerken bir yandan da kaç gün tatil yapacağını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    📣Kurban Bayramı ne zaman 2022 idrak edilecek?

    Tüm illerden vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman 2022 idrak edilecek sorusuna yanıt arıyor. Dini bayramlar ve resmi tatil günleri özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor, her yıl tatil hayali kuranlar bu doğrultuda planlarını yapıyor. İslam dinindeki önemi de çok büyük olan ve kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı tatilinin 2022 yılında uzatılıp uzatılmayacağını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, tatil süresi 9 güne çıkartılacak mı?

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

    Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Arefe günü 8 Temmuz Cuma.

    KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 9 TEMMUZ CUMARTESİ

    KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 10 TEMMUZ PAZAR

    KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 11 TEMMUZ PAZARTESİ

    KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ: 12 TEMMUZ SALI

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.

        KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        İslam dünyasında büyük bir sevinç ve dayanışma içerisinde kutlanan Kurban bayramı Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10.gününden itibaren 4 gün kutlanır. Diğer bir anlatımla Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde başlayan Kurban Bayramı 4 gün devam eden bir bayramdır. Zilhicce ayının 9. gününe "Arife Günü" denmektedir. Bayramdan bir önceki gündür. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ise "Eyyam- nahr" denir.

        Kurban bayramı ayrıca Müslümanların her yıl "Hac " görevlerini yerine getirdikleri vakittir. Hac, Mekke'ye gidilmek suretiyle ve Kabe'nin tavafını da kapsayan bir ibadettir. Hac farizasını yerine getirmekte olan Müslümanlar kurbanlarını da Mekke'de keserler. Kurban bayramı dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanlar tarafından aynı anda büyük bir coşku ile kutlanır.

        Kurban Bayramı Hz. Muhammed döneminde de aynı coşku ve sevinç içerisinde kutlanmıştır. Hz. Peygamber sahabeye bayramın ruhunu, manasını anlatarak ve bizzat eda ederek göstermeye çalışmıştır. "Kurban" sözcüğü İslami bir terim olarak "Allah'a yaklaşmak, Allah'ın rızasını elde etmeyi" ifade eder. Hz. İbrahim kıssasında da zaten anlatılan tam olarak budur. Kulun, Allah'a teslimiyeti ve tereddütsüz uğruna bir şeyleri feda edebilmesidir.

        KURBAN BAYRAMI'NDA YAPILAN GELENEKLER

        Kurban bayramında bayram namazı kılmak farzdır. Bayram namazı cemaatle birlikte kılınır.

        Dini şartlara uygun biçimde, durumu uygun olan Müslümanlar tarafından kurban kesilir.

        Kesilen bu kurbanlar, keçi, koyun, dana vb olabilirler. Bu kurbanların belirli bir miktarı yoksullara dağıtılır.

        Bayramda ya da arife günü mezarlık ziyareti yapılır.

        Bayram temiz ve mümkünse yeni kıyafetler giyilir.

        Kurban bayramında çocuklara bayram harçlığı vermek gelenektir.

        Kurban bayramında bayram ziyaretleri yapılır. Ziyaretlerde büyüklere gidilir.

        Bayramda mümkün olduğunca yoksullar, yetimler ve yardıma muhtaç olan kimseler sevindirilir.

        Dini bayramlarda, yani hem Ramazan hem de Kurban Bayramında çocuk yuvası, huzurevi gibi yerlerde bulunan insanları ziyaret etmek pek makbul ve güzel bir davranıştır.
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        Haberler Haberler 🔊Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, tatil süresi 9 güne çıkartılacak mı? 📣Kurban Bayramı ne zaman 2022 idrak edilecek?
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