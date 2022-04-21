Tüm illerden vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman 2022 idrak edilecek sorusuna yanıt arıyor. Dini bayramlar ve resmi tatil günleri özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor, her yıl tatil hayali kuranlar bu doğrultuda planlarını yapıyor. İslam dinindeki önemi de çok büyük olan ve kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı tatilinin 2022 yılında uzatılıp uzatılmayacağını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, tatil süresi 9 güne çıkartılacak mı?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Arefe günü 8 Temmuz Cuma.
KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 9 TEMMUZ CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 10 TEMMUZ PAZAR
KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 11 TEMMUZ PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ: 12 TEMMUZ SALI
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.