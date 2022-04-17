Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu İstanbul etabı iptal mi edildi, neden? 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu kim kazandı? soruları gündemde yer alıyor. Heyecanla beklenen yarış sabah saatlerinde başladı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Güvenlik önlemleri alınsa da hava durumu nedeniyle sık sık şikayet geldi. Dolayısıyla turun İstanbul etabı hakkında karar verildi. İşte detaylar...
CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU İSTANBUL ETABI İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN?
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı iptal edildi. Final etabının startı saat 08:15 sularında Taksim Meydanı'ndan verilmişti.
141.1 kilometrelik parkurun ilk bölümünü geçen sporcular, yağmur sebebiyle parkurun kayganlığından şikayetçi oldu. Bir süre görevli araçların yanında nötralize olarak güvenli şekilde sürdürülen etap iptal edildi.
Üsküdar civarında çıkan iptal kararının ardından sporcular yine nötralize şekilde Taksim Meydanı'na dönecek ve madalya töreni düzenlenecek.
57. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU KİM KAZANDI?
TUR 2022'nin kazananı,ü güne genel klasmanda lider olaran giren Yeni Zelandalı Patrick Bevin oldu.