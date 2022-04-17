Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu İstanbul etabı iptal mi edildi, neden? 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu kim kazandı? soruları gündemde yer alıyor. Heyecanla beklenen yarış sabah saatlerinde başladı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Güvenlik önlemleri alınsa da hava durumu nedeniyle sık sık şikayet geldi. Dolayısıyla turun İstanbul etabı hakkında karar verildi. İşte detaylar...