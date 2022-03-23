Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç sorgulama ekranı! 2022 AÖL 2. dönem vize sınavı sonucu nereden öğrenilir?

Binlerce açıköğretim öğrencisi AÖL sonuç sorgulama ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak lise eğitimini açık öğretim olarak okuyanlar 1-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2022 AÖL 2. dönem vize sınavına katıldı ve sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu nereden ve nasıl öğreniliyor?
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönem gerçekleştirilen sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
AÖL GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.