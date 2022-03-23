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    • Haberler
    • 24.03.2022 12:46
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    • 24.03.2022 12:46
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    Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç sorgulama ekranı! 2022 AÖL 2. dönem vize sınavı sonucu nereden öğrenilir?

    AÖL sonuç sorgulama ekranı! Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL 2. dönem vize sınavı sonucu nereden öğrenilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MEB tarafından düzenlenen AÖL 2. dönem vize sınavının ardından sonuçlar için meraklı bekleyiş başladı ve başarılı not alıp almadığını sorgulamak isteyenler bilgileri nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Binlerce açıköğretim öğrencisi AÖL sonuç sorgulama ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak lise eğitimini açık öğretim olarak okuyanlar 1-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2022 AÖL 2. dönem vize sınavına katıldı ve sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu nereden ve nasıl öğreniliyor?

    AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönem gerçekleştirilen sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

    AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

    AÖL GEÇME NOTU KAÇ?

    Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

        AÖL DİPLOMA PUANI HESAPLAMA

        Açık lise diploma puanı hesaplaması için yapılması gereken işlemlerin sırası ise şu şekildedir;

        Başarılı olunan ders sınavından alınmış puan ile dersin kredisi çarpılır. Daha sonra çıkan sonucu hesaplanan kaç tane ders sayısı varsa onların kredilerini toplayıp bölünür. Örnek ile anlatacak olursak eğer kredi notu 5 olan bir ders sınavından 60 alındığı varsayılırsa 60x5=300 sonucu elde edilir. Bu şekilde 13 tane ders hesaplaması yapıldığı varsayılırsa (80x4=320, 70x5=350, 60x5=300, 50x7=350, 72x4=288, 65x5=325, 55x4=220, 78x6=468, 53x5=265, 63x4=252, 88x4=352, 90x5=450, 95x8=760) işlemi gerçekleştirilen 13 ders sonucunu toplayıp (320+350+300+...+760=4700) toplam kredi sayısına (4+5+...+8=66) bölerek (4700/66=71,22) diploma notunuzu elde etmiş oluyorsunuz.

        ÖSYM yani öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi, üniversiteye yerleşebilmek için sınava girmiş olan öğrencilerin diploma notlarını okullardan talep eder. Okullar ise iş takvimine göre diploma notlarını öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine iletir. Daha sonra diploma notları sınav sonuçlarına 'ortaöğretim başarı puanı' olarak eklenir. Bir öğrencinin diploma puanı yani not ortalaması ile ortaöğretim başarı puanı doğru orantılıdır. Yani diploma notu yüksek olan bir öğrenci ortaöğretim başarı puanını yüksek alacaktır. Ortaöğretim başarı puanı ile mezuniyet kredisi arasında herhangi bir bağ bulunmaz.
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        Haberler Haberler Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç sorgulama ekranı! 2022 AÖL 2. dönem vize sınavı sonucu nereden öğrenilir?
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