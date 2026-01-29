Resulullah’ın dilinden düşürmediği o dua! Eve girerken ve çıkarken okunacak dualar...

Mü'min üzerine düşen tüm beşerî tedbirleri aldıktan sonra sonucunu Allah'a havale eder. O'na dayanır, O'ndan yardım ve muhafaza ister. Bu teslimiyet kul olmanın ve acziyetini idrak etmenin bir göstergesidir. Dua ise bu bilincin en güçlü ifadesidir. Evden çıkarken ve eve girerken Allah'a yönelmek, kötülüklerden O'nun himayesine sığınmak hem ibadet sevabı kazandırır hem de kalbe huzur verir. Bu dualar kişinin güven duygusunu pekiştirdiği gibi günlük işlerinde bereket ve insan ilişkilerinde dengeye de vesile olabilir.
(Resulullah (SAV) ellerini semaya kaldırarak bu duayı etmeden evvel evinden asla çıkmazdı - Fotoğraf: Takvim grafik servisi tarafından oluşturulmuştur)
Peygamberimiz (SAV) evden çıkarken hangi duayı ederdi?
Sahabeden Ümmü Seleme (RA) diyor ki; Resulullah (SAV) ellerini semaya kaldırarak şu duayı etmeden evvel evinden asla çıkmazdı:
Okunuşu:
"Allâhümme innî e'ûzü bike en adılle ev üdalle, ev ezille ev üzelle ev azlime ev uzleme ev echele ev yüchele 'aleyye."
Anlamı:
"Ey Allah'ım! Hak yoldan sapmaktan, saptırılmaktan; ayağı kaymaktan, kaydırılmaktan; zulmetmekten, zulme uğramaktan; cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım."
(Ebû Davud, Edeb, 103)
(Evden çıkarken okunacak dua- Fotoğraf: Takvim grafik servisi tarafından oluşturulmuştur)
Sahabeden Hz. Enes b. Malik (RA) diyor ki; Resulullah (SAV) şöyle buyurdular:
"Kim, evinden çıkarken;
Okunuşu:
"Bismillâhi tevekkeltü 'alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah."
Anlamı:
"Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum. O'ndan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur' diye dua ederse kendisine; 'Doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun', şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır."
(Ebû Davud, Edeb, 103, 112; Tirmizî, De'avât, 34)