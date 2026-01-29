Resulullah’ın dilinden düşürmediği o dua! Eve girerken ve çıkarken okunacak dualar...

(Eve girerken okunacak dua- Fotoğraf: Takvim grafik servisi tarafından oluşturulmuştur)

Eve Girerken Hangi Dua Okunur?

Eûzü-besmele çekerek eve girmek ve ev halkına selam vermek müstahaptır. Yüce Allah, Nûr sûresinin 61. ayetinde bu konuda şöyle buyuruyor: "Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selâm verin."

Sahabeden Enes (RA) de diyor ki; Resulullah (SAV) bu konuda bana şöyle dedi:

"Ey yavrucuğum! Ailenin yanına girdiğin zaman selâm ver; çünkü vereceğin bu selâm sana ve ailene bereket olur."

