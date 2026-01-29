Kandil'deki darbe mekanizması süreci tıkadı! PKK'dan metropollere tehdit: Mustafa Karasu Fransa'ya yalvarıp McGurk'a sığındı

KÜSTAH TEHDİT: METROPOLLERDE 7 MİLYON KÜRT VAR, TÜRKİYE PİŞMAN OLACAK Karasu, sözlerinin devamında "Bu politika ileride Türkiye'ye çok pahalıya mal olur" sözleriyle Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. "Şimdi metropollerde 6-7 milyon Kürt var" diyen Karasu, "Bu toplumsallık gerçeğin içinde olan Türkiye gelecekte bu yaptıklarından pişman olacak" ifadelerini kullandı. PKK'DAN BARZANİLERE İKİNCİ KEZ İTTİFAK ÇAĞRISI Karayılan'dan sonra Karasu da Barzanilere ittifak çağrısı yaptı, "Biz Kürt siyasi güçlerine yaklaşma yolunu gördük. Hatta daha da teşvik edilmesi gerekir. Kürt siyasi güçlerinin bir araya gelerek bir ortak tutum koymaları gerekir. Rojava'da mı bu oldu? Kürt siyasi güçlerinin bir araya gelip bir ortak politika belirlemeleri gerekir. Başka yerde mi oldu? Kürt siyasi güçlerinin bir araya gelip bir ortak tutum belirlemeleri gerekir" şeklinde konuştu.

FRANSA'YA YALVARDI ABD'nin YPG'yi rafa kaldırması sonrası sahada başsız kalan Kandil unsurları, Fransa'ya "bizi yalnız bırakmayın" diye yalvarma noktasına geldi. Mustafa Karasu, Elysee Sarayı'nda ağırlanan YPJ'li teröristleri örnek verip "Fransa'nın Elysee Sarayı'nda ağırladığı kadın liderler, şimdi savaşıyor. Belki yarın ölecek orada. DAEŞ'e karşı övüyorlardı. Şimdi bu durum gerçekten bu güçlerin durumunu ortaya koyuyor. Moral değerlerden yoksunluğunu ortaya koyuyor. Bu onlar için gelecekte çok tehlikeli bir durum. Evet, kapitalistlerden, emperyalistlerden işte böyle ulus-devlet anlaşmasında çok şey beklenmez ama bu kadarını da onların vatandaşları bile kabul etmez" dedi.

PKK'nın akıl hocası olarak bilinen McGurk (Haberin fotoğrafı TAKVİM Foto Arşiv'e aittir)



AKIL HOCASI MCGURK'A SIĞINDI



Karasu, PKK'nın Suriye sahasındaki akıl hocası Brett McGurk'ı da unutmadı.



McGurk'ın YPG arka çıkan demeçlerine destek veren Karasu, "McGurk, öfkeli biçimde HTŞ'nin desteklenmesini reddediyor, reddetti. Suriye'de uzun yıllar ABD'nin özel kuvvet sorumlusuydu. Hatta Orta Doğu sorumlusuydu. Şimdi bu ABD'nin politikasını reddediyor. Bu yönüyle onların politikasına ne diyelim, bütün toplum da görüyor, halk da görüyor. Herkes görüyor. Herkes değer veriyor"diye konuştu.

YPG'Yİ OLUŞTURMAK İÇİN DEAŞ'I KURAN ADAM SAHNEDE

Irak'ı bölen, Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ın oluşturulmasında rol alan McGurk, terör örgütü PKK/YPG'nin ABD'deki en güçlü destekçilerinden birisi olarak kabul ediliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: "MCGURK PKK/YPG/PYD'NİN ADETA YÖNETMENİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında McGurk'ın Irak ve Suriye özelinde attığı karanlık adımlara ilişkin "Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

