Kandil'deki darbe mekanizması süreci tıkadı! PKK'dan metropollere tehdit: Mustafa Karasu Fransa'ya yalvarıp McGurk'a sığındı
Suriye'de YPG fiili olarak çökerken; Kandil'deki "darbe mekanizması" Türkiye'deki süreci çökertmek istiyor. PKK elebaşı Mustafa Karasu, komisyon çalışmalarını hedef alıp YPG'ye arka çıktı. "Rojova'ya saldırı bize saldırıdır" diyen Karasu, açık açık "Sürecin ilerlemesi zor. Şu anda bir tıkanıklık var" ifadelerini kullandı. PKK elebaşı, "Türkiye gelecekte bu yaptıklarından pişman olacak. Metropollerde 6-7 milyon Kürt var" sözleriyle küstah tehditler savurdu. Çaresizce Barzanilere ittifak çağrısı yaptı, Fransa'ya yalvardı. PKK'nın Suriye sahasındaki akıl hocası Brett McGurk'a sığındı.
PKK'nın çatı yapılanması KCK, Suriye'de SDG'nin fiili olarak çökmesi ve YPG'nin tökezlemesi sonrası Türkiye'deki süreci dinamitlemeyi başladı. İmralı'nın dile getirdiği "darbe mekanizması" Kandil eliyle devreye alındı.
Önce sahneye PKK elebaşı Murat Karayılan çıktı. "Apo'nun başlattığı süreç boşa çıktı" diyecek kadar ileri giden Karayılan, sokak çağrısı yaptı.
"Hareket olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız" diyerek YPG için seferber olacaklarını ilan etti.
BARZANİLERE "İTTİFAK" ÇAĞRISI: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HEDEF ALDI
Karayılan daha sonra Barzanilere iş birliği teklifinde bulundu. "Rojava'nın cenazesi üzerinden barış olmaz" diyerek Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Terörsüz Türkiye sürecini hedef aldı.
Kandil'in yılanı zehrini akıttıktan sonra sıra Mustafa Karasu'ya geldi.
KOMİSYON VE MÜŞTEREK RAPOR ÇALIŞMALARINA SABOTAJ
KCK'nın sözde Yürütme Konseyi üyesi olan Karasu, TBMM çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu ve müşterek rapor çalışmalarını hedefe koyup "O komisyonun kamuoyunu hazırlama, demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda öneriler sunma gibi bir yaklaşımı olmadı"dedi.
YPG'YE ARKA ÇIKTI: ROJOVA'YA SALDIRI BİZE SALDIRIDIR
Karasu, Suriye'deki gelişmeleri bahane edip süreci tıkayacak şu ifadeleri kullandı:
Rojava saldırısı bir yönüyle de sürece saldırıdır. Sürece provokasyondur. Nasıl olacak? Hem bir süreç yürüt, İmralı'yla bir süreç yürüt, tabii bunun içinde biz de varız. Hareket olarak biz de varız. Bu sürecin içinde örgütü biz feshettik, çatışmasız bir ortam yarattık, silahlı mücadeleyi biz durdurduk. O kadar adımları Türkiye içinde genel olarak çektik ama bu konuda Türk Devleti olumlu yaklaşım göstermedi. Rojava saldırısı doğrudan bize yönelik bir saldırı haline geldi.
"SÜRECİN İLERLEMESİ ZORDUR"
Bu bakımdan sürecin ilerlemesi nasıl olacak? Gerçekten biz de düşünüyoruz, nasıl olacak? Böyle yürür mü? Önderlik de sabırla buraya kadar getirdi, biz de sabırla buraya kadar getirdik. Ama eğer farklı yaklaşım olmazsa, mevcut yaklaşımlar düzeltilmezse bu süreç nasıl ilerler? Zordur.
KÜSTAH TEHDİT: METROPOLLERDE 7 MİLYON KÜRT VAR, TÜRKİYE PİŞMAN OLACAK
Karasu, sözlerinin devamında "Bu politika ileride Türkiye'ye çok pahalıya mal olur" sözleriyle Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.
"Şimdi metropollerde 6-7 milyon Kürt var" diyen Karasu, "Bu toplumsallık gerçeğin içinde olan Türkiye gelecekte bu yaptıklarından pişman olacak" ifadelerini kullandı.
PKK'DAN BARZANİLERE İKİNCİ KEZ İTTİFAK ÇAĞRISI
Karayılan'dan sonra Karasu da Barzanilere ittifak çağrısı yaptı,"Biz Kürt siyasi güçlerine yaklaşma yolunu gördük. Hatta daha da teşvik edilmesi gerekir. Kürt siyasi güçlerinin bir araya gelerek bir ortak tutum koymaları gerekir. Rojava'da mı bu oldu? Kürt siyasi güçlerinin bir araya gelip bir ortak politika belirlemeleri gerekir. Başka yerde mi oldu? Kürt siyasi güçlerinin bir araya gelip bir ortak tutum belirlemeleri gerekir" şeklinde konuştu.
FRANSA'YA YALVARDI
ABD'nin YPG'yi rafa kaldırması sonrası sahada başsız kalan Kandil unsurları, Fransa'ya "bizi yalnız bırakmayın" diye yalvarma noktasına geldi.
Mustafa Karasu, Elysee Sarayı'nda ağırlanan YPJ'li teröristleri örnek verip "Fransa'nın Elysee Sarayı'nda ağırladığı kadın liderler, şimdi savaşıyor. Belki yarın ölecek orada. DAEŞ'e karşı övüyorlardı. Şimdi bu durum gerçekten bu güçlerin durumunu ortaya koyuyor. Moral değerlerden yoksunluğunu ortaya koyuyor. Bu onlar için gelecekte çok tehlikeli bir durum. Evet, kapitalistlerden, emperyalistlerden işte böyle ulus-devlet anlaşmasında çok şey beklenmez ama bu kadarını da onların vatandaşları bile kabul etmez" dedi.
AKIL HOCASI MCGURK'A SIĞINDI
Karasu, PKK'nın Suriye sahasındaki akıl hocası Brett McGurk'ı da unutmadı.
McGurk'ın YPG arka çıkan demeçlerine destek veren Karasu, "McGurk, öfkeli biçimde HTŞ'nin desteklenmesini reddediyor, reddetti. Suriye'de uzun yıllar ABD'nin özel kuvvet sorumlusuydu. Hatta Orta Doğu sorumlusuydu. Şimdi bu ABD'nin politikasını reddediyor. Bu yönüyle onların politikasına ne diyelim, bütün toplum da görüyor, halk da görüyor. Herkes görüyor. Herkes değer veriyor"diye konuştu.
YPG'Yİ OLUŞTURMAK İÇİN DEAŞ'I KURAN ADAM SAHNEDE
Irak'ı bölen, Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ın oluşturulmasında rol alan McGurk, terör örgütü PKK/YPG'nin ABD'deki en güçlü destekçilerinden birisi olarak kabul ediliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: "MCGURK PKK/YPG/PYD'NİN ADETA YÖNETMENİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında McGurk'ın Irak ve Suriye özelinde attığı karanlık adımlara ilişkin "Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.