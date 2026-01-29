CHP tipi demokrasi: Gürsel Tekin'le tokalaşan 6 partili disipline sevk edildi

Özgür Özel

"CHP İŞGAL ALTINDA"

Parti yönetimini sert sözlerle eleştiren Göçer,"CHP'nin bazı menfaatçi gruplar tarafından işgal edildiğini düşünüyoruz. Biz bunları temizleyene kadar mücadele edeceğiz"demişti. Göçer bir başka eleştirisinde,"Parti içerisinde yapılacak antidemokratik uygulamalara kafamızı eğecek değiliz. Ben yüz kızartıcı bir suç işlemedim. Eğer parti içerisinde bir arınma yapılacaksa yüz kızartıcı suç işleyenler ve partiye zarar verenlerin bu partiden ihraç edilmesi gerekir"ifadelerini kullanmıştı.