Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Devasa bir donanma geliyor

ABD 3. Uçak Gemisi Taarruz Grubu

Tatbikatın askeri unsurlar ile personelin dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale kabiliyetine hazırlık yapmak amacıyla tasarlandığına dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda birçok acil durum noktasına ekipler sevk edileceği ve destek paketleriyle hızlı kurulum, kalkış ve geri dönüş prosedürlerinin doğrulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, tüm faaliyetlerin ev sahibi ülkelerin onayıyla, sivil ve askeri havacılık makamlarıyla yakın koordinasyon içinde yürütüleceği, güvenlik, hassasiyet ve egemenliğe saygının esas alınacağı vurgulandı.

TRUMP TEHDİTLERE DEVAM EDİYOR

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara yönelik müdahalelerin ardından İran'a karşı askeri seçeneklerin gündeme gelebileceğine dair açıklamalarının ardından geldi.

CNN'in ismi belirtilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran'a karşı ne tür bir adım atacağı ya da atıp atmayacağı konusundaki seçeneklerin değerlendirildiği ve henüz karar verilmediği kaydedildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'da hükümet karşıtı protestolara yönelik müdahaleler sonrası tırmanmış, Trump, Tahran yönetiminin tutumunu değiştirmemesi halinde askeri adımların değerlendirilebileceğini ifade etmişti.

Trump, daha sonra İran'ın "görüşmek istediğini" vurgulayarak olası bir diplomatik çözüme işaret etmişti.