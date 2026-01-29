Ankara ABD-İran krizinde devrede: Başkan Erdoğan'dan Trump'a üçlü görüşme teklifi

ABD Başkanı Donald Trump İran'ı tehdit etmeye devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ankara arabuluculuk için devreye girdi.

İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR



Trump, geçtiğimiz günlerde ABD basınına yaptığı açıklamada İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendisini birçok kez aradığını ve uzlaşıya varmak istediğini belirtti. Axios haber platformuna verdiği demeçte İran yakınlarında "Venezuela'ya gönderdiklerinden daha büyük bir ABD donanma gücünün"olduğunu belirten Trump, diplomasinin hala bir seçenek olarak kaldığını ifade etti. Trump, "(İran) Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." dedi.

MEKİK DİPLOMASİSİ



Diplomasi kapısını kapatmayan Trump'ın her konuşmasında övgüyle bahsettiği Başkan Erdoğan tıpkı Ukrayna-Rusya savaşında yaptığı gibi iki taraf arasında mekik diplomasisine başladı.