Tedesco'dan stoper kararı! Skriniar yerine forma onun

KUPA 2'DE 156. MAÇ Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 155 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 217 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 193 gole engel olamadı.

RUMEN TAKIMLARIYLA 11. KEZ Fenerbahçe, bugüne kadar Romanya temsilcileri ile UEFA organizasyonunda 10 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler en fazla Steaua Bükreş (FCSB) ile rakip olurken; FC Arges, Vaslui ve Petrolul Ploiesti ile de 2'şer kez karşı karşıya geldi. Kanarya, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

SKRINIAR CEZALI Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Slovak stoper mücadelede forma giyemeyecek. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 maçta da görev yapan Skriniar, 3 maçta sarı kart gördü.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER Cezalı Skriniar'ın dışında sakatlıkları bulunan Archie Brown ile Levent Mercan'ın tedavileri sürüyor. Jhon Duran, son antremanda ayağına aldığı darbe nedeniyle Bükreş kafilesine alınmadı. Son oynanan Göztepe maçı öncesi ağrısı bulunan Edson Alvarez de kafileye dahil edilmedi. Ara transferde takıma katılan Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ise statü gereği forma giyemeyecek.