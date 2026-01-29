MSB'den Ege açıklaması: "Seyir duyurularımız 2 yıllık değil, süresizdir"

Türk askeri

HUDUTTA ALINAN TEDBİRLER

Hudutta alınan tedbirlerin sorulması üzerine, Bakanlık şu açıklamalı yaptı:

"Türkiye olarak, bölgemizde yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını arzu etmiyoruz. Tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hâkim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

TERÖRLE MÜCADELE



Bakanlık'tan yapılan açıklmaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son bir haftada gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında, 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu, sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 753 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 451) kilometreye ulaştı.