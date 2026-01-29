Yağmur, çöl tozu ve fırtına bir arada! Meteoroloji'den 20 ile sarı kod: Rüzgar hızı 80 km'ye çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısındaki 20 il için sarı kodlu uyarı verdi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kuvvetli sağanak, fırtına ve çöl tozu taşıyan yağış sistemine karşı sel ve ulaşım riskleri konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, bugün etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı iller için"sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki illeri gösteren Türkiye haritası, Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
YURT GENELİNDE BULUTLU HAVA BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ
Meteorolojik tahminlere göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise yağışların kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların özellikle Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.
BAZI BÖLGELERDE ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımında, Isparta'nın güneyi, Burdur'un güneydoğusu ve Antalya genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.
Ayrıca; Edirne, Kırklareli ve Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğlagenelinde kuvvetli yağışların etkili olacağı, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği kaydedildi.
RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji verilerine göre rüzgarın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Konya'nın güney ve batısı ile Karaman'ın doğusunda da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
BUZLANMA SİS VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu da vurgulandı.
HAVA SICAKLIĞI BİRAZ ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer; sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
SARI KOD UYARISI YAPILAN 20 İL
Sarı kodla uyarı verilen iller şöyle:
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Karaman.
Yetkililer gün içinde yapılacak yeni değerlendirmelerin ve resmi açıklamaların yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.
METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK: YAĞIŞLAR BUGÜN ETKİSİNİ ARTIRACAK! EGE VE AKDENİZ ÖN PLANDA
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 29 Ocak Perşembe günü A Haber canlı yayınında yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, bugün itibarıyla yağışlı sistemin ülke genelinde etkisini artıracağını belirterek özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
YAĞIŞLAR BATIDAN BAŞLIYOR
Adil Tek'in aktardığına göre, bugün ülke genelinde yağışlar kendini göstermeye başlayacak. Doğu Anadolu'da önceki günlerden beri devam eden yağışların etkisini kaybettiğini belirten Tek, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde görülen hafif yağışların da önümüzdeki saatlerde sona ereceğini söyledi. Ancak bu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığına dikkat çekti.
EGE ÜZERİNDEN GELEN SİSTEM ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji radar görüntülerine değinen Tek, şu an için ülke genelinde yaygın bir yağış görünmediğini ancak Akdeniz üzerinden gelen yeni bir sistemin Ege'ye doğru ilerlediğini ifade etti. Bu sistemin kısa süre içinde Ege kıyılarına ulaştığını belirten Tek, İzmir'de yağışın başladığını söyledi.
MARMARA VE EGE İÇİN SEL RİSKİ
Yağışların sabah saatlerinde Ege kıyılarında etkili olmaya başladığını aktaran Tek, önümüzdeki birkaç saat içindeÇanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de yağışların yayılacağını ifade etti.Özellikle öğle saatlerine kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale için kuvvetli yağış ve sel-su baskını riski bulunduğunu vurguladı.
ÖĞLEDEN SONRA EGE VE BATI AKDENİZ DAHA ETKİLİ
Tek'e göre, öğleden sonraki saatlerle birlikte sistemin ağırlık merkezi Ege ve Batı Akdeniz'e kayacak. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışların miktarının artması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde de bu bölgelerde kuvvetli yağışların etkili olacağı ifade edildi.
ANTALYA İÇİN ÖZEL UYARI
Antalya için ayrı bir parantez açan Adil Tek, önceki günlerde yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle seralarda ve tarım alanlarında hasar oluştuğunu hatırlattı. Benzer risklerin yeniden gündemde olduğunu belirten Tek,Akdeniz'in halen sıcak olduğunu ve deniz suyu sıcaklığının 17-18 derece civarında seyrettiğini söyledi.
Bu durumun, üst seviyelerden gelen daha serin hava ile birleşerek kuvvetli yağışlara ve hortum riskine neden olabileceğini aktaran Tek, önümüzdeki günlerde birden fazla yağış dalgasının geçiş yapacağını ifade etti. Perşembe günü ilk dalganın etkili olacağını, Cumartesi ve Pazar günleri yeni dalgaların beklendiğini söyledi.
İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ ZAYIF
Yayında İstanbul için gündemde olan kar ihtimaline de değinen Tek, mevcut tahminlerde önemli bir değişiklik olmadığını belirtti. Pazar günü İstanbul'da yağış beklendiğini, ancak bunun büyük oranda yağmur şeklinde olacağını söyledi. Zaman zaman havada karla karışık yağış görülebileceğini ancak sıcaklıkların 5 ila 7 derece arasında seyretmesinin karın zeminde tutmasını zorlaştırdığını vurguladı.
En soğuk gecenin pazartesiyi salıya bağlayan gece olabileceğini ifade eden Tek, sıcaklığın eksi değerlere düşme ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi. Bu nedenle İstanbul için okul tatilini uzatacak bir hava tablosu öngörülmediğini belirtti.
TRAKYA VE DOĞU'DA KAR SÜRPRİZ OLMAZ
İstanbul için kar beklentisi düşük olsa da Edirne ve Kırklareli için durumun farklı olduğunu belirten Tek, pazar günü bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı beklendiğini söyledi. Sıcaklıkların eksi değerlere düşmesinin beklendiği bu kesimlerde karın etkili olabileceğini ifade etti. Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun da kar yağışı alacak bölgeler arasında yer aldığını dile getirdi.
ÇÖL TOZU YAĞIŞLA BİRLİKTE ÇÖKÜYOR
Adil Tek, bu sistemle birlikte Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozunun da taşındığını belirtti. Yağışlarla birlikte çöl tozunun yere çökeceğini ifade eden Tek, bunun tarımsal açıdan önemli bir doğal gübre kaynağı olduğunu söyledi. Çöl tozunun zaman zaman araçlar üzerinde çamur şeklinde görülebileceğini, önümüzdeki günlerde bu görüntülerin yaşanabileceğini sözlerine ekledi.
29 OCAK 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Birçok bölgede aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenirken, bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı, rüzgarın ise zaman zaman fırtına şiddetine ulaşacağı bildirildi. Doğu bölgelerde kar yağışı, iç ve yüksek kesimlerde ise buzlanma, sis ve çığ riski dikkat çekiyor.
MARMARA'DA YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİLİ
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak görülürken, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Edirne:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
İstanbul:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak.
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak. Yerel kuvvetli yağış öngörülüyor.
Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak.
EGE'DE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ
Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Kıyı Ege, Denizli ve Manisa çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek. İç kesimlerde gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.
Denizli:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak.
AKDENİZ'DE ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Batı ve Orta Akdeniz'de rüzgar zaman zaman fırtına şiddetine ulaşacak.
Adana:Parçalı ve çok bulutlu.
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak. Öğleden sonra yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Hatay:Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak.
Isparta:Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak.
İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR
İç Anadolu genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin kuzeydoğusu ile Kayseri, Nevşehir ve Karaman çevrelerinde yağmur beklenirken, Konya'nın güney ve batısında yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı kesimlerde rüzgar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Ankara:Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu.
Eskişehir:Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu.
Konya:Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı.
Sivas:Parçalı ve çok bulutlu.
BATI KARADENİZ'DE ÖĞLEDEN SONRA YAĞMUR
Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek. İç kesimlerde gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Bolu:Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu.
Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak.
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu.
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ TEHLİKESİ
Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya:Parçalı ve çok bulutlu.
Artvin:Parçalı ve çok bulutlu.
Samsun:Parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU'DA KAR VE DON RİSKİ
Doğu Anadolu'da hava çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları beklenirken, bölgenin doğusunda çığ riski bulunuyor.
Erzurum: Çok bulutlu.
Kars:Çok bulutlu.
Malatya: Çok bulutlu.
Van: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAĞMUR YÜKSEKLERDE KAR
Güneydoğu Anadolu'da çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin batısında aralıklı yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Diyarbakır: Çok bulutlu.
Gaziantep:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak.
Siirt:Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur.
Şanlıurfa:Çok bulutlu.