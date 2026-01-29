Yağmur, çöl tozu ve fırtına bir arada! Meteoroloji'den 20 ile sarı kod: Rüzgar hızı 80 km'ye çıkacak

YAĞIŞLAR BATIDAN BAŞLIYOR Adil Tek'in aktardığına göre, bugün ülke genelinde yağışlar kendini göstermeye başlayacak. Doğu Anadolu'da önceki günlerden beri devam eden yağışların etkisini kaybettiğini belirten Tek, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde görülen hafif yağışların da önümüzdeki saatlerde sona ereceğini söyledi. Ancak bu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığına dikkat çekti. EGE ÜZERİNDEN GELEN SİSTEM ETKİLİ OLACAK Meteoroloji radar görüntülerine değinen Tek, şu an için ülke genelinde yaygın bir yağış görünmediğini ancak Akdeniz üzerinden gelen yeni bir sistemin Ege'ye doğru ilerlediğini ifade etti. Bu sistemin kısa süre içinde Ege kıyılarına ulaştığını belirten Tek, İzmir'de yağışın başladığını söyledi.

MARMARA VE EGE İÇİN SEL RİSKİ Yağışların sabah saatlerinde Ege kıyılarında etkili olmaya başladığını aktaran Tek, önümüzdeki birkaç saat içindeÇanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de yağışların yayılacağını ifade etti.Özellikle öğle saatlerine kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale için kuvvetli yağış ve sel-su baskını riski bulunduğunu vurguladı. ÖĞLEDEN SONRA EGE VE BATI AKDENİZ DAHA ETKİLİ Tek'e göre, öğleden sonraki saatlerle birlikte sistemin ağırlık merkezi Ege ve Batı Akdeniz'e kayacak. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışların miktarının artması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde de bu bölgelerde kuvvetli yağışların etkili olacağı ifade edildi. ANTALYA İÇİN ÖZEL UYARI Antalya için ayrı bir parantez açan Adil Tek, önceki günlerde yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle seralarda ve tarım alanlarında hasar oluştuğunu hatırlattı. Benzer risklerin yeniden gündemde olduğunu belirten Tek,Akdeniz'in halen sıcak olduğunu ve deniz suyu sıcaklığının 17-18 derece civarında seyrettiğini söyledi. Bu durumun, üst seviyelerden gelen daha serin hava ile birleşerek kuvvetli yağışlara ve hortum riskine neden olabileceğini aktaran Tek, önümüzdeki günlerde birden fazla yağış dalgasının geçiş yapacağını ifade etti. Perşembe günü ilk dalganın etkili olacağını, Cumartesi ve Pazar günleri yeni dalgaların beklendiğini söyledi.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ ZAYIF Yayında İstanbul için gündemde olan kar ihtimaline de değinen Tek, mevcut tahminlerde önemli bir değişiklik olmadığını belirtti. Pazar günü İstanbul'da yağış beklendiğini, ancak bunun büyük oranda yağmur şeklinde olacağını söyledi. Zaman zaman havada karla karışık yağış görülebileceğini ancak sıcaklıkların 5 ila 7 derece arasında seyretmesinin karın zeminde tutmasını zorlaştırdığını vurguladı. En soğuk gecenin pazartesiyi salıya bağlayan gece olabileceğini ifade eden Tek, sıcaklığın eksi değerlere düşme ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi. Bu nedenle İstanbul için okul tatilini uzatacak bir hava tablosu öngörülmediğini belirtti. TRAKYA VE DOĞU'DA KAR SÜRPRİZ OLMAZ İstanbul için kar beklentisi düşük olsa da Edirne ve Kırklareli için durumun farklı olduğunu belirten Tek, pazar günü bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı beklendiğini söyledi. Sıcaklıkların eksi değerlere düşmesinin beklendiği bu kesimlerde karın etkili olabileceğini ifade etti. Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun da kar yağışı alacak bölgeler arasında yer aldığını dile getirdi.

ÇÖL TOZU YAĞIŞLA BİRLİKTE ÇÖKÜYOR Adil Tek, bu sistemle birlikte Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozunun da taşındığını belirtti. Yağışlarla birlikte çöl tozunun yere çökeceğini ifade eden Tek, bunun tarımsal açıdan önemli bir doğal gübre kaynağı olduğunu söyledi. Çöl tozunun zaman zaman araçlar üzerinde çamur şeklinde görülebileceğini, önümüzdeki günlerde bu görüntülerin yaşanabileceğini sözlerine ekledi.