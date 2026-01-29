PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın Manchester City maçında provokasyon! Terör destekçileri sahaya daldı

Barzani yönetiminin SDG/YPG’ye sağladığı fiili hamilik, bu kez Avrupa’nın göbeğinde açık terör provokasyonuna dönüştü. Sahaya atlayan iki terör destekçisi maçı provoke etmeye çalıştı. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray maçında sahaya inen terör sempatizanları, Barzani kontrolündeki IKYB bayrağı açtı.

Irak'ın kuzeyindeki Barzani yönetimi, uzun süredir Suriye'nin kuzeyini işgal eden ve PKK'nın uzantısı olarak bilinen SDG/YPG yapılanmasıyla kurduğu temaslarla gündemde.

Terör unsurlarına karşı operasyonları sürerken, Barzani yönetiminin SDG'ye sağladığı "hamilik", Avrupa'daki tribünlerde de terör sempatizanlarına cesaret veriyor.

Öyle ki Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veren Galatasaray, lig aşamasındaki son sınavına İngiltere'de çıktı.

Kürdistan bayraklı bir kişi sahaya atladı (REUTERS)

Sarı kırmızılılar, rakibi karşısında 2-0 yenik oynadığı sırada üç kişi tribünden sahaya indi. Terör destekçileri ellerinde, Irak'ın kuzeyinde Barzani yönetiminin kontrolündeki sözde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne ait bayrak olduğu görüldü.

Güvenlik güçleri sahaya inen şahısları etkisiz hale getirdi (AFP)

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Ayrıca teröristlerin giydiği kıyafetlerle bir terör destekçisi de yine sahaya atladı.

Sahaya inen bir kişi terörist kıyafetiyle zafer işareti yaptı (REUTERS)

Güvenlik görevlileri şahısları etkisiz hale getirerek saha dışına çıkardı.

