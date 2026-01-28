Türkiye ve Özbekistan arasında imzalar atılacak! Mirziyoyev Ankara'ya geliyor

Mirziyoyev'in ziyaretinde iki ülke arasında bir dizi belgenin imzalanması da öngörülüyor. Ziyaret vesilesiyle ayrıca, 2023 Şubat ayında Türkiye'de yaşanan depremin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların canlı bağlantıyla açılışı gerçekleştirilecektir.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. KRİTİK ZİRVE Ziyaret kapsamında, Başkan Erdoğan Mirziyoyev Ankara'da icra edilecek Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına liderlik edecek. Toplantıda ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımların ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yarın Türkiye'ye geliyor (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır))



ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE



Ankara, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 4'üncü Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Mirziyoyev'in ziyareti, yalnızca Türkiye-Özbekistan ikili ilişkilerini değil, tarih bağıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki dost ve kardeş ülkenin bölgesel ve küresel ölçekteki işbirliğini de güçlendirecek.



Özbek Lider Mirziyoyev'in gelişi coşku ve heyecanla beklenirken, Sabah'tan Semih Kara'ya konuşan TBMM Özbekistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten önemli açıklamalarda bulundu. Özbekistan'ın 'ata topraklarımız' olduğunu ve bu kadim coğrafyadaki kardeşlerimizle bağımızın hiçbir zaman kesilmediğini vurgulayan Mesten, şu ifadeleri kullandı:

YENİ VİZYON



Kardeş diyar Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı yarın ülkemize geliyor. Görevim vesilesiyle Özbekistan'da yaptığım gözlemlerimden hareketle bir şeyi net söyleyebilirim: Bugünkü Özbekistan 10 yıl öncekinden tamamen fark ediyor. Sayın Mirziyoyev'in girişimleriyle başlatılan 'Yeni Özbekistan' vizyonu etkisini her yerde müşahede ediyorsunuz. Ortada büyük ve derin tarihî temeller üzerine yükselen bir ülke görürsünüz.