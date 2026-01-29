Spor yazarları Manchester City-Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - DAĞLAR KADAR FARK VAR! Etihad Stadı'nda o kadar kötü bir ilk yarı oynadık ki... Galatasaray sahada yoktu adeta... Aslında 10 eksiği olan Manchester City çok iyi değildi. City, Galatasaray çok kötü olunca güle oynaya ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maç öncesi A Spor'daki yayınımızda Doku'nun sol kanattan Haaland'ı besleyen isim olduğunu söyledik. Uyardık, 'pas bağlantıları kesilmeli Haaland'ın' dedik. Rayan Cherki'nin çok büyük bir silah olduğunu, mutlaka önlem alınması gerektiğinin altını çizdik. İlk yarıda bu üç oyuncu, ceza sahamızda adeta cirit attı. Goller bu üç oyuncunun ortaklaşa becerisinden geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a maksimum fayda sağlasın, liderlik yapsın diye alınan İlkay Gündoğan'ı Etihad'da ara ki bulasın. Manchester City'yi (eski takımını) genlerine kadar tanıyan İlkay, sahada yoktu adeta. Bu ne hal İlkay... Bu maçta Galatasaray'ı sırtlamayacaksın da hangi maçta oynayacaksın! Haaland'ın attığı ilk golde Abdülkerim Bardakcı önde iken Haaland bir anda üç metre geçip golü attı. Abdülkerim geniş alanda çok ağır kaldı.

Maçta iki asist yapan, adeta canımıza okuyan o Jeremy Doku, 36'da sakatlanıp çıktı. Bizim adımıza büyük bir şanstı. Rayan Cherki'nin attığı ikinci golde ise Davinson Sanchez, Doku'dan çok kolay bir çalım yedi. Stoperlerimiz çok aksadı dün. Leroy Sane, Sallai'ye yardıma gelmedi. Manchester City, sol kanadı adeta bir koridor gibi kullandı. İlk yarıda O'Reilly'nin füze gibi şutunu Uğurcan Çakır çok iyi çıkardı.

Torreira'nın eksikliğini orta alanda çok hissettik. City maç boyunca orta alanımızı adeta vızır vızır geçti. Manchester City'nin savunma hattında yer alan Khusanov ve Ake ikilisi, baskı anında hata yapmaya meyilli oyuncular. Ama bu ikiliyi dün hiç zorlayamadık. Osimhen de etkili olamadı bu ikili karşısında. İkinci yarıda Osimhen'in müthiş bir şutu vardı ama Donnarumma müthiş çıkardı bu şutu! Kabul edelim ki Osimhen olağanüstü bir vuruş yaptı ama olmadı!