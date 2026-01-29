Özgür Özel adaylığa “kanal” açıyor! Ekrem İmamoğlu’nun “fotoğraf” rahatsızlığı
CHP’de adaylık savaşı büyüyor... Şaibeli diploma kriziyle çıkmaza giren yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu geri plana itildi. Özgür Özel’in adaylık ofisinden İmamoğlu fotoğraflarını indirmesinin ardından bir de Koza TV’yi adaylık için "kanal" olarak hazırladığı kulislerde konuşuluyor. Bu hamlelerden rahatsız olan Ekrem İmamoğlu’nun ise odalara kendi fotoğraflarının asılması yönünde talimat verdiği iddia edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık gerilimi açık bir güç mücadelesine dönüştü.
CHP kulislerinde, Özel'in İmamoğlu'nu geri plana iterek cumhurbaşkanlığı adaylığı için fiilen zemin hazırladığı konuşuluyor.
Yolsuzluk ve casusluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, şaibeli diploma iptali süreci ile birlikte adaylığının çıkmaza girmesi, parti içi dengeleri de altüst etti.
Bu tablo kulislerde Özel'in elini güçlendiren en kritik kırılma olarak değerlendiriliyor.
FOTOĞRAF İNDİRİLDİ, RAHATSIZLIK BÜYÜDÜ
Özgür Özel'in ilk hamlesi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gelmişti. Ofiste yer alan Ekrem İmamoğlu panosu kaldırılarak yerine "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" yazan bir pano asıldı. Bu adımın, İmamoğlu cephesinde ciddi rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.
İMAMOĞLU CEPHESİNDEN "YAPAMIYORSUNUZ" ÇIKIŞI
Gerilimin yalnızca sembollerle sınırlı kalmadığı da görüldü. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, CHP yönetimini hedef alan açıklamasında, "Halka inemiyorsunuz. Yiğidim aslanım romantizmiyle bu işler olmuyor" sözleriyle mevcut stratejiye tepki gösterdi.
Bu çıkış, İmamoğlu cephesinin Özgür Özel'in yürüttüğü siyasi hatta mesafeli durduğunun açık bir göstergesi olarak yorumlandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ADAYLIK TELEVİZYONU
Özgür Özel'in en dikkat çeken adımı ise medya alanında geldi. CHP kulislerine göre, Özel'e yakınlığıyla bilinen Koza TV İstanbul'a taşınarak yeniden yapılandırılıyor. Televizyonun, Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik kamuoyu hazırlığı için kullanılacağı ifade ediliyor. Televizyonun kuruluş sürecini CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un yürüttüğü, kanalın doğrudan Özgür Özel'e bağlı bir yayın çizgisi izleyeceği belirtiliyor.
İddiayı köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, "Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor" başlığını attığı yazısında İmamoğlu-Özel gerilimine ilişkin kulisleri aktardı.
Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"CHP'de önemli kırılmalar yaşanıyor.
Bu kırılmanın en önemli nedeni Ekrem İmamoğlu'nun diplomasinin iptaline ilişkin olarak açtığı davanın reddedilmesi oldu. İstanbul 5. İdare Mahkemesi oybirliği ile aldığı kararla İmamoğlu'nun iptal başvurusunu reddetti. Ekrem İmamoğlu, bu kararın iptali için İstinaf Mahkemesi'ne başvuruda bulunacak ancak yargı süreçlerinin cumhurbaşkanlığı seçiminden önce sonuçlanması beklenmiyor. Bu gelişmeyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nun yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimine girmesi yönündeki umutlar tükendi.
16 ŞUBAT'TAKİ DAVA
Ekrem İmamoğlu hakkında iptal edilen diplomasıyla ilgili olarak bir de"zincirleme bir şekilde resmi evrakta sahtecilik" suçundan dolayı açılan bir dava var.
İdare Mahkemesi'nin kararı bekletici sebep olarak kabul edilerek duruşma 16 Şubat'a ertelenmişti. İdare Mahkemesi oybirliğiyle iptal başvurusunu reddedince İmamoğlu'nun evrakta sahtecilikten de ceza alması gündeme geldi.
Bir adamın her şeyi sahte olur mu? Artık adının Ekrem, soyadının İmamoğlu olduğundan dahi şüphe eder oldum.
HAREKETE GEÇTİLER
Diplomayla ilgili ret kararı Ekrem İmamoğlu'nun felaketi olurken, Özgür Özel'in saadetine dönüştü. Çünkü bir süredir Özgür Özel ekibi, 'Ekrem İmamoğlu diploması iptal edildiği ve hakkında devam eden yargılamalar nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olamıyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adaysız kalmaması lazım. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı olmalı' tezini işliyordu. İmamoğlu'nun diplomasinin iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi Özgür Özel ekibinin elini güçlendirdi. Ama sadece elleri güçlenmedi, aynı zamanda kolları sıvayıp çalışmalara başladılar.
İKİ ÖNEMLİ HAMLE
1- İlk adım olarak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden Ekrem İmamoğlu'nun panosu kaldırılıp yerine Özgür Özel'in ve Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı yeni pano konuldu. Ekrem İmamoğlu'nun bundan rahatsız olduğu ve odalara kendi fotoğrafının asılması için talimat verdiği söyleniyor.
2- Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı televizyonunu kuruyor. Adana'da faaliyet gösteren Koza TV, İstanbul'a taşınıyor. Televizyonun kuruluşuyla Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ilgileniyor. Burhanettin Bulut hem Adana Milletvekili hem de Özgür Özel'in ev arkadaşı.
Neden cumhurbaşkanı adaylığı televizyonu dedim? Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Özgür Özel, şimdiye kadar yaptığı 80'i aşkın mitingi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı üzerine kurdu. Kendisine her sorulduğunda adayımız Ekrem İmamoğlu dedi. Kendisinin aday olmayacağını ilan etti. Koza TV'nin işlevi CHP tabanını Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına hazırlamak olacak.
ÖZGÜR ÖZEL'İN KOZA'SI
Koza TV'nin bir özelliği de tamamen Özgür Özel'e bağlı bir televizyon olması. Özgür Özel, milletvekilleriyle toplantısında "Bir buçuk televizyonumuz var" demiş.
Bir Halk TV, buçuk ise Sözcü TV deniliyor. Halk TV, Ekrem İmamoğlu'nun güdümünde. Sözcü TV ile ilgili farklı süreçlerden söz ediliyor. Ben şimdi ona girmeyeyim.
MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI
Özgür Özel'in önündeki en büyük engel Ekrem İmamoğlu'ydu. O kalkıyor. Peki Mansur Yavaş? CHP kulislerinde Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına şans tanınmıyor. Hakkında açılan konser davasının Mansur Yavaş'ı gündemden düşürdüğü iddia ediliyor. Ankara'da yaşanan su sıkıntısı ve trafik sorunu nedeniyle Mansur Yavaş'ın yıprandığı düşünülüyor. Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına şans tanınmıyor. Ancak Özgür Özel'in milliyetçi oyları kaybetmemek için Mansur Yavaş'ı denklemin içinde tutmaya devam edeceği ifade ediliyor."
Öte yandan Selvi, İmamoğlu'nun Özel'i iki konuda uyardığı iddia ederek, "Biri, Ekrem İmamoğlu yapılan mitinglerle bir sonuç alınamadığını belirterek Özgür Özel'den çarşıya pazara inmesini istemiş. İkincisi ise Özgür Özel bir süredir DEM Partililere mesafeli davranıyordu. Ekrem İmamoğlu, Kürt oylarının kaybedilmemesini istemiş. Kent Uzlaşısı'yla İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin ve Antalya'da seçimleri kazandıklarını anlatıp DEM Parti'yle ilişkileri düzeltmesini istemiş. Özgür Özel'in son günlerde YPG'nin sözcüsü gibi açıklama yapmasının sebebi anlaşıldı." ifadelerini kullandı.