Özgür Özel adaylığa “kanal” açıyor! Ekrem İmamoğlu’nun “fotoğraf” rahatsızlığı

16 ŞUBAT'TAKİ DAVA

Ekrem İmamoğlu hakkında iptal edilen diplomasıyla ilgili olarak bir de"zincirleme bir şekilde resmi evrakta sahtecilik" suçundan dolayı açılan bir dava var.

İdare Mahkemesi'nin kararı bekletici sebep olarak kabul edilerek duruşma 16 Şubat'a ertelenmişti. İdare Mahkemesi oybirliğiyle iptal başvurusunu reddedince İmamoğlu'nun evrakta sahtecilikten de ceza alması gündeme geldi.

Bir adamın her şeyi sahte olur mu? Artık adının Ekrem, soyadının İmamoğlu olduğundan dahi şüphe eder oldum.

HAREKETE GEÇTİLER

Diplomayla ilgili ret kararı Ekrem İmamoğlu'nun felaketi olurken, Özgür Özel'in saadetine dönüştü. Çünkü bir süredir Özgür Özel ekibi, 'Ekrem İmamoğlu diploması iptal edildiği ve hakkında devam eden yargılamalar nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olamıyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adaysız kalmaması lazım. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı olmalı' tezini işliyordu. İmamoğlu'nun diplomasinin iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi Özgür Özel ekibinin elini güçlendirdi. Ama sadece elleri güçlenmedi, aynı zamanda kolları sıvayıp çalışmalara başladılar.

İKİ ÖNEMLİ HAMLE

1- İlk adım olarak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden Ekrem İmamoğlu'nun panosu kaldırılıp yerine Özgür Özel'in ve Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı yeni pano konuldu. Ekrem İmamoğlu'nun bundan rahatsız olduğu ve odalara kendi fotoğrafının asılması için talimat verdiği söyleniyor.

2- Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı televizyonunu kuruyor. Adana'da faaliyet gösteren Koza TV, İstanbul'a taşınıyor. Televizyonun kuruluşuyla Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ilgileniyor. Burhanettin Bulut hem Adana Milletvekili hem de Özgür Özel'in ev arkadaşı.

Neden cumhurbaşkanı adaylığı televizyonu dedim? Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Özgür Özel, şimdiye kadar yaptığı 80'i aşkın mitingi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı üzerine kurdu. Kendisine her sorulduğunda adayımız Ekrem İmamoğlu dedi. Kendisinin aday olmayacağını ilan etti. Koza TV'nin işlevi CHP tabanını Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına hazırlamak olacak.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KOZA'SI

Koza TV'nin bir özelliği de tamamen Özgür Özel'e bağlı bir televizyon olması. Özgür Özel, milletvekilleriyle toplantısında "Bir buçuk televizyonumuz var" demiş.

Bir Halk TV, buçuk ise Sözcü TV deniliyor. Halk TV, Ekrem İmamoğlu'nun güdümünde. Sözcü TV ile ilgili farklı süreçlerden söz ediliyor. Ben şimdi ona girmeyeyim.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI

Özgür Özel'in önündeki en büyük engel Ekrem İmamoğlu'ydu. O kalkıyor. Peki Mansur Yavaş? CHP kulislerinde Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına şans tanınmıyor. Hakkında açılan konser davasının Mansur Yavaş'ı gündemden düşürdüğü iddia ediliyor. Ankara'da yaşanan su sıkıntısı ve trafik sorunu nedeniyle Mansur Yavaş'ın yıprandığı düşünülüyor. Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına şans tanınmıyor. Ancak Özgür Özel'in milliyetçi oyları kaybetmemek için Mansur Yavaş'ı denklemin içinde tutmaya devam edeceği ifade ediliyor."

Öte yandan Selvi, İmamoğlu'nun Özel'i iki konuda uyardığı iddia ederek, "Biri, Ekrem İmamoğlu yapılan mitinglerle bir sonuç alınamadığını belirterek Özgür Özel'den çarşıya pazara inmesini istemiş. İkincisi ise Özgür Özel bir süredir DEM Partililere mesafeli davranıyordu. Ekrem İmamoğlu, Kürt oylarının kaybedilmemesini istemiş. Kent Uzlaşısı'yla İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin ve Antalya'da seçimleri kazandıklarını anlatıp DEM Parti'yle ilişkileri düzeltmesini istemiş. Özgür Özel'in son günlerde YPG'nin sözcüsü gibi açıklama yapmasının sebebi anlaşıldı." ifadelerini kullandı.