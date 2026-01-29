Bakan Bayraktar'dan A Haber'de Libya açıklaması: "Bulduğumuz doğal gazı İtalya piyasasına satabiliriz"

ŞUBAT AYINDA DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE ZAM YOK Doğal gazda kademeli tarife planı ile elektrik ve doğal gazda zam iddialarına da Bakan Bayraktar açıklık getirdi. Bayraktar, şubat ayı için doğal gaz ve elektriğe zam gelmeyeceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , A Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yeni enerji anlaşmalarından Libya ve Suriye ile olası iş birliklerine, Karadeniz'deki yeni keşiflerden Gabar'daki petrol üretimine; yeni sondaj gemilerinin takviminden Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye alınmasına kadar kritik başlıklar masada.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

KÜRESEL ENERJİ ARENASINDA YENİ STRATEJİ

Türkiye'nin enerji vizyonuna dair kritik açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,"2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğal gaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini ifade etmiştik. Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız"sözleriyle yeni dönemin parolasını verdi. Bakan Bayraktar, küresel devlerle yürütülen süreçlere değinerek, "Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF: GÜNLÜK 1 MİLYON VARİL ÜRETİM

Üretim kapasitesindeki artış ivmesine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz"diyerek Türkiye'nin enerji üretimindeki dev hedefini paylaştı.

LİBYA'DA ENERJİ YILI: DENİZDE VE KARADA TAM SAHA MARKAJ

Libya ile yürütülen diplomatik ve ekonomik ilişkilerin enerji sahasındaki yansımalarını anlatan Bakan Bayraktar,"2026 yılı, Libya ve Türkiye arasında enerjide iş birliği yılı olacak. Şubat ayında Libya'da yapılacak olan yeni lisanslama ihalesine Türkiye olarak iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Hem deniz (offshore) hem de kara sahalarında aktif rol alacağız" açıklamasında bulundu. Libya hükümetiyle yürütülen ikili projelerin önemine vurgu yapan Bayraktar,"Libya'da mevcut projelerde yer alan şirketlerle ortaklıklar kurmayı ve 2026'nın ilk yarısında bu görüşmeleri neticelendirmeyi planlıyoruz. İstediğimiz ticari şartlar oluştuğunda Türkiye, Libya'da çok daha güçlü bir şekilde varlık gösterecektir" ifadelerini kullandı.

TAKAS MODELİYLE ENERJİ ZİNCİRİ

Enerji kaynaklarının piyasaya sürülmesi noktasında geliştirilen akılcı projelere değinen Bakan Bayraktar, "Libya'da bulduğumuz doğal gazı Türkiye'ye getirmek yerine, coğrafi yakınlığı olan İtalya piyasasına satabiliriz. Bu noktada İtalya'nın Azerbaycan'dan aldığı gazı takas (swap) yöntemiyle kendi hanemize yazdırabiliriz. Bu tür farklı iş modelleriyle bir değer zinciri oluşturacağız"sözleriyle Türkiye'nin bölgesel bir enerji oyun kurucusu olduğunun altını çizdi.