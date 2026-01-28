"Yüzde 10'luk ezik" ifadesi için ne dedi? Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in mesajları ortaya çıktı! Belediye arabasıyla kokain sevkiyatı...

Antalya'da yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in, eşi Mustafa Gökhan Böcek'e, 'Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla' ve 'Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar' şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. (Fotoğraflar Takvim foto arşivden alınmıştır)

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan iddianamede, tutuklanıp başkanlık görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, hem kolluk hem de savcılık aşamasında verdiği ifadelere yer verildi. İddianamede 4'üncü şüpheli olarak yer alan Zuhal Böcek; eşi Mustafa Gökhan Böcek'in belediyeyle iş yapan kişi ve şirketlerle ilişkileri, bu ilişkiler üzerinden elde edildiği öne sürülen mal varlığı ve para hareketleri ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Zuhal Böcek'in SGK kayıtlarında 2021-2022 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.'de sosyal medya uzmanı, 2023-2025 yılları arasında ise bir inşaat firmasında sekreter olarak çalıştığı, Ağustos 2025 itibarıyla şirket ortağı olarak kaydının bulunduğu belirtildi. Ayrıca, bir tarım ve hayvancılık şirketinde de müdür sıfatıyla görev yaptığı tespit edildi.

MASAK'TAN MAAŞ ÖDEMELERİ İSTENDİ

MASAK'tan temin edilen finansal verilerin incelenmesi sonucunda, Zuhal Böcek'in hesabına Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.'den 2021-2023 yılları arasında 23 işlemde toplam 134 bin 418 lira, 'Rüşvet' suçundan hakkında ek takipsizlik kararı verilen inşaat şirketinden ise 2023-2025 yılları arasında 26 işlemde toplam 736 bin 723 lira para girişi olduğu kaydedildi. İşlem açıklamalarında 'maaş ödemesi' ibaresinin yer aldığı, bu kapsamda 2021 yılından itibaren toplam 871 bin 141 lira ödeme yapıldığı belirtildi.