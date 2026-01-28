Kasım Garipoğlu'nun barmeni itirafçı oldu! 2 yılda 20 uyuşturucu-fuhuş partisi: Hem telefonunun şifresini hem de o ünlülerin ismini verdi
Firari Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu ve fuhuş partilerinin barmeni Birol Aydın itirafçı oldu. 2 yılda 20 uyuşturucu partisine katıldığını anlatan Aydın, pişman olduğunu belirtip telefonunun şifresini verdi ve gayri ahlaki narko partilerde boy gösteren 27 kişinin adını savcılıkla paylaştı. Burak Ateş, Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Defne Samyeli'nin kızları ve Merve Taşkın o isimler arasında yerini aldı. Ünlülerin "CİO" lakaplı torbacısı olduğunu belirten Aydın, partilerin 48 saat sürdüğünü anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamı derinleşiyor. Medya ve sanat dünyasını ur gibi saran uyuşturucu ve fuhuş ağında her yeni güne bir skandal patlak veriyor.
Kapalı devre uyuşturucu partileri düzenlediği ortaya çıkan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Kasım Garipoğlu'nun şoföründen sonra barmeni Atilla Aydın da etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip itirafçı oldu.
GARİPOĞLU'NUN BARMENİ İTİRAFÇI OLDU: 2 YILDA 20 UYUŞTURUCU PARTİSİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Aydın, Kasım Garipoğlu ve Fatih Garipoğlu'nun ismini verip "Sıklıkla uyuşturucu kullanılan partiler düzenlerler. 2 yılda 20 kez bu kişilerin partilerinde barmenlik yaptım. Bu partilerde uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım" ifadelerini kullandı.
TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ VERDİ... YALIDAN TEKNEYE UZANAN PARTİLER
Garipoğlu'nun barmeni Aydın, cep telefonu şifresini de savcılıkla paylaştı. Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalıda ve lacivert teknesinde uyuşturucu partileri düzenlediğini yineledi. Cep telefonunda bu partilere dair görüntülerin olduğunu belirtti.
Kasım Garioğlu'nun uyuşturucu partilerinde güvenlik prosedürü uygulattığı ortaya çıktı.
Uyuşturucu partilerinde yerlerde kokain kullanılması için rulo şeklinde paraların olduğunu belirten Atilla Aydın, "Odalarda uyuşturucu kullanan kişiler, tuvalette musluk yanlarında kokain kalıntıları vardı. Evin her yerinde uyuşturucu madde kullanıldığını görüyorduk. Üst kattaki mutfaktan dışarıya çıkışımız yasaktı. Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık. Bu partinin kuralları vardı. bu kurallara uymayan çalışanlar bir daha etkinliğe gelemezdi" diye konuştu.
27 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ
Aydın uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 27 kişinin ismini savcılıkla paylaştı. Savcılığa verdiği isimler arasında çok sayıda ünlü ve tandık sima yer aldı.
Garipoğlu'nun barmeninin "partilere katıldılar"diyerek verdiği isimler şu şekilde:
- Firari iş insanı Burak Ateş
- Merve Taşkın
- Şeyma Subaşı
- Manken Şevval Şahin
- Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu
- Modacı Lerna Elmas
- Monkey Project'in işletmecileri
- Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu
- Mert Ayaydın
- Burak Altındağ
- Voleybolcu Özge Ertöz
- Modacı Sandra Alazoğlu
ÜNLÜLERİN TORBACISI CİO: ÇANTAYLA UYUŞTURUCU SERVİSİ
"Cio" lakaplı ünlülerin torbacısının da sıklıkla bu partilerde boy gösterdiğini aktaran Atilla Aydın, "Yanında hep çanta taşırdı. Gelen konuklara uyuşturucuyu verirdi. Ödemeleri konuklar yapmazdı"dedi.
48 SAATLİK UYUŞTURUCU VE FUHUŞ PARTİLERİ
Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin 48 saat sürdüğünü anlatan barmen Aydın,"Kasım Garipoğlu'nun 26 Ekim 2025'teki doğum günü partisi 48 saatten fazla sürmüştü. Parti sonunda etrafı temizlediğimizde tabakların ve bardakların üzerlerinden yoğun miktarda uyuşturucu madde kalıntıları mevcuttu. "Ben bu tarz olayları görüp uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum. Bundan dolayı derin pişmanlık içerisindeyim. Uyuşturucu maddeyi bu uyuşturucu kullanılan partilerde ayakta kalabilmek için kullandım" şeklinde konuştu.
Bilindiği üzere Kasım Garipoğlu'nun şaibeli doğum günü partisini ilk TAKVİM gündeme getirmiş, partinin 15 milyon liralık bir maliyeti olduğunu yazmıştı.
TAKVİM'in gündeme getirdiği parti sonrası savcılık harekete geçmiş bahse konu partiye katılan isimler uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay itirafçı olmuş, çok sayıda ünlünün ismini vermişti. Akçay, "Garipoğlu 15 günde bir yalıda uyuşturucu partisi veriyordu. Kokain içildiğini düşündüğüm rulo halinde kağıt banknotların olduğunu gördüm" demişti.
İtirafçı olan Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhidi de "Kasım Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı isimli şahısları tanırım. Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok farklı ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler" demişti.
DIVINE CIRCUS UYUŞTURUCU AĞI
Öte yandan Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısını havadan görüntülendi.
Yalının havuzunda yazan "Divine Circus" yazısının bulunması dikkat çekti. "Kutsal sirk" anlamına gelen bu sözün, Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu şirketin adı olmasının yanı sıra, sınırların zorlandığı uçuk kaçık partileri de sembolize ettiği belirtildi.
GARİPOĞLU'NUN EVİNDEN NELER ÇIKTI NELER?
Soruşturma çerçevesinde, Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatlı tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.