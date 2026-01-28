Kasım Garipoğlu'nun barmeni itirafçı oldu! 2 yılda 20 uyuşturucu-fuhuş partisi: Hem telefonunun şifresini hem de o ünlülerin ismini verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamı derinleşiyor. Medya ve sanat dünyasını ur gibi saran uyuşturucu ve fuhuş ağında her yeni güne bir skandal patlak veriyor. Kapalı devre uyuşturucu partileri düzenlediği ortaya çıkan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Kasım Garipoğlu 'nun şoföründen sonra barmeni Atilla Aydın da etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip itirafçı oldu.

Firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni de itirafçı oldu (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır) GARİPOĞLU'NUN BARMENİ İTİRAFÇI OLDU: 2 YILDA 20 UYUŞTURUCU PARTİSİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Aydın, Kasım Garipoğlu ve Fatih Garipoğlu'nun ismini verip "Sıklıkla uyuşturucu kullanılan partiler düzenlerler. 2 yılda 20 kez bu kişilerin partilerinde barmenlik yaptım. Bu partilerde uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım" ifadelerini kullandı.

Kasım Garipoğlu'nun yalısında her biri 48 saatlik uyuşturucu partileri düzenlediği ortaya çıktı (Firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni de itirafçı oldu (Fotoğraflar TAKVİM Foto Arşiv'den alınmıştır)



TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ VERDİ... YALIDAN TEKNEYE UZANAN PARTİLER



Garipoğlu'nun barmeni Aydın, cep telefonu şifresini de savcılıkla paylaştı. Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalıda ve lacivert teknesinde uyuşturucu partileri düzenlediğini yineledi. Cep telefonunda bu partilere dair görüntülerin olduğunu belirtti.

Kasım Garioğlu'nun uyuşturucu partilerinde güvenlik prosedürü uygulattığı ortaya çıktı.



Uyuşturucu partilerinde yerlerde kokain kullanılması için rulo şeklinde paraların olduğunu belirten Atilla Aydın, "Odalarda uyuşturucu kullanan kişiler, tuvalette musluk yanlarında kokain kalıntıları vardı. Evin her yerinde uyuşturucu madde kullanıldığını görüyorduk. Üst kattaki mutfaktan dışarıya çıkışımız yasaktı. Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık. Bu partinin kuralları vardı. bu kurallara uymayan çalışanlar bir daha etkinliğe gelemezdi" diye konuştu.