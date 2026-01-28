Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi play-off turunda devler bekliyor! İşte muhtemel rakipler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sona ererken temsilcimiz Galatasaray, topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar için Avrupa macerası büyük ölçüde garanti altına alınmış durumda ancak son hafta oynanacak maçlar, sıralamayı ve olası eşleşmeleri doğrudan etkileyecek. Aslan'ı bir sonraki turda yine dünya devleri bekliyor. İşte Galatasaray'ın eşleşmesi muhtemel rakipleri...
Galatasaray, Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılılar için 1 puan, matematiksel olarak ilk 24'ü ve play-off'u garantilemek anlamına geliyor.
GALATASARAY KAZANIRSA MUHTEMEL RAKİPLER
Cimbom, Manchester deplasmanından galibiyetle dönerse ilk 16 ve seri başı ihtimalini ciddi biçimde artıracak. Bu senaryoda en olası rakipler:
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Marsilya
BERABERLİK HALİNDE OLASI EŞLEŞMELER
Manchester City ile puanların paylaşılması durumunda Galatasaray'ın karşısına çıkması muhtemel takımlar:
Inter
Newcastle United
Borussia Dortmund
MAĞLUBİYET SENARYOSUNDA RAKİPLER
Galatasaray'ın Etihad'dan puansız ayrılması halinde, play-off'ta karşılaşabileceği en güçlü adaylar:
Newcastle United
Atalanta
Inter
%1'LİK ELENME İHTİMALİ NASIL OLUR?
Galatasaray'ın 10 puanla elenmesi, neredeyse imkânsıza yakın bir senaryoya bağlı. Aşağıdaki 9 ihtimalden en az 8'inin aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor:
Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi
Olympiakos'un Ajax'ı mağlup etmesi
Athletic Bilbao'nun Sporting'i yenmesi
PSV'nin Bayern Münih'i geçmesi
Monaco'nun Juventus'tan puan alması
Averaj hesaplarının Galatasaray aleyhine sonuçlanması