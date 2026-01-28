PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi play-off turunda devler bekliyor! İşte muhtemel rakipler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sona ererken temsilcimiz Galatasaray, topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar için Avrupa macerası büyük ölçüde garanti altına alınmış durumda ancak son hafta oynanacak maçlar, sıralamayı ve olası eşleşmeleri doğrudan etkileyecek. Aslan'ı bir sonraki turda yine dünya devleri bekliyor. İşte Galatasaray'ın eşleşmesi muhtemel rakipleri...

Galatasaray, Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılılar için 1 puan, matematiksel olarak ilk 24'ü ve play-off'u garantilemek anlamına geliyor.

GALATASARAY KAZANIRSA MUHTEMEL RAKİPLER

Cimbom, Manchester deplasmanından galibiyetle dönerse ilk 16 ve seri başı ihtimalini ciddi biçimde artıracak. Bu senaryoda en olası rakipler:

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Marsilya

BERABERLİK HALİNDE OLASI EŞLEŞMELER

Manchester City ile puanların paylaşılması durumunda Galatasaray'ın karşısına çıkması muhtemel takımlar:

Inter

Newcastle United

Borussia Dortmund

MAĞLUBİYET SENARYOSUNDA RAKİPLER

Galatasaray'ın Etihad'dan puansız ayrılması halinde, play-off'ta karşılaşabileceği en güçlü adaylar:

Newcastle United

Atalanta

Inter

%1'LİK ELENME İHTİMALİ NASIL OLUR?

Galatasaray'ın 10 puanla elenmesi, neredeyse imkânsıza yakın bir senaryoya bağlı. Aşağıdaki 9 ihtimalden en az 8'inin aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor:

Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi

Olympiakos'un Ajax'ı mağlup etmesi

Athletic Bilbao'nun Sporting'i yenmesi

PSV'nin Bayern Münih'i geçmesi

Monaco'nun Juventus'tan puan alması

Averaj hesaplarının Galatasaray aleyhine sonuçlanması

