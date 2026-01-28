Bölünmüş yollarda 30 bininci kilometre eşiği: Başkan Erdoğan lansmana katılacak

Türkiye'nin bölünmüş yol altyapısı hakkında yazılı açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yaparak, 30 bin kilometrelik dev eşiği geride bıraktık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık." dedi.

Bölünmüş yol uzunluğunda yüzde 393 artış

"6,3 MİLYON TON KARBON EMİSYONUNU BERTARAF ETTİK"

Bölünmüş yol projelerinin hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik."