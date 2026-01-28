PODCAST CANLI YAYIN

Bölünmüş yollarda 30 bininci kilometre eşiği: Başkan Erdoğan lansmana katılacak

30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye’nin bölünmüş yol altyapısı hakkında yazılı açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık.” dedi. Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa’da 1’inci sırada olduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bölünmüş yollarda 30 bininci kilometre eşiği: Başkan Erdoğan lansmana katılacak

30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Bölünmüş yollar (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Lansman İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Ulaşımda tarihi rekor: 30 bin kilometre eşiği aşılıyor!

Türkiye'nin bölünmüş yol altyapısı hakkında yazılı açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yaparak, 30 bin kilometrelik dev eşiği geride bıraktık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık."dedi.

Bölünmüş yol uzunluğunda yüzde 393 artış

"6,3 MİLYON TON KARBON EMİSYONUNU BERTARAF ETTİK"

Bölünmüş yol projelerinin hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik."

Bölünmüş yollar köprülerle bağlandı

TÜNEL UZUNLUĞU YÜZDE 1.594, KÖPRÜ VE VİYADÜK UZUNLUĞU YÜZDE 163 ARTTI

Bakan Uraloğlu, 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağının ise yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu yüzde 1.594 artışla 847 kilometreye ve 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

Otoyol artış hızında Avrupa’da 1’inciyiz


AVRUPA'DA 1'İNCİYİZ

Uraloğlu, "Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye çıkardık, 2028 sonunda 4.330 kilometreyi hedefliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inciyiz. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 azalttık."dedi.

20022026
ASFALT YOL8.5 BİN KM32.7 BİN KM
TÜNEL UZUNLUĞU50 KM847 KM
KÖPRÜ-VİYADÜK311 KM918 KM

DÜNYADAKİ BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUKLARI
AMERİKA76 BİN KM
KANADA17 BİN KM
İSPANYA16 BİN KM
ALMANYA13 BİN KM

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler