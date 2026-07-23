Ece Güner adliyeye geldiğinde kendisi gibi haber spikeri olan eşi Deniz Bayramoğlu da kendisiyle beraberdi.

Haber spikeri Fatih Portakal, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında 'bilgi sahibi' olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. Fatih Portakal adliyede (Fotoğraf: DHA)

HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR KODESTE İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü. Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 zanlı tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu. Deprem sonrası AFADı hedef gösterenler, Ahbaptaki milyarlık vurgun karşısında sessiz kaldı AHBAP YOK DEVLET VAR Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, depremzedeler için toplanan bağışları şahsi menfaatleri doğrultusunda kullanmak ve yolsuzluk ağı kurmakla suçlanıyor. Deprem yardımlarını kumar masasında ezen Haluk Leventin AHBAPları! Maskeleri düştü: Bir numara Oğuzhan Uğur Ahbaplar Suç Örgütü soruşturma dosyasına göre, dernek bağışlarının bir kısmının kumar ve yasal bahislerde harcandığı, 2020-2026 yılları arasında yapılan 990 milyon liralık bahis işleminin 390 milyon lirasının kaybedildiği tespit edildi. Haluk Levent’in eski şoföründen çarpıcı ifade: Benim hesabımı kullandı! Kıbrıs’ta milyonluk jeton ve para transferi dosyada