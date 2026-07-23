Ahbaplar soruşturması derinleşti: Üner, Portakal, Altun, Özoğuz ve Serter ifadeye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Derneğin kurucusu Haluk Levent ile sunucu Oğuzhan Uğur’un aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı dosyada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade verdi. Söz konusu ifadelere ise Takvim.com.tr ulaştı.
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma ünlü isimlere uzanmaya devam ediyor.
Soruşturma kapsamında haber spikerleri Ece Üner ile Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı.
HESAP VAKTİ GELDİ
Ece Üner ile Öykü Serter ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Serter ve Üner'in savcılık ifadesine girmeden önce baş başa görüşme gerçekleştirdikleri görüldü.
Ece Güner adliyeye geldiğinde kendisi gibi haber spikeri olan eşi Deniz Bayramoğlu da kendisiyle beraberdi.
Hakkında ifade kararı verilen Gökhan Özoğuz da ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne intikal etti.
Haber spikeri Fatih Portakal, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında 'bilgi sahibi' olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.
HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR KODESTE
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 zanlı tutuklanmıştı.
Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
AHBAP YOK DEVLET VAR
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, depremzedeler için toplanan bağışları şahsi menfaatleri doğrultusunda kullanmak ve yolsuzluk ağı kurmakla suçlanıyor.
Ahbaplar Suç Örgütü soruşturma dosyasına göre, dernek bağışlarının bir kısmının kumar ve yasal bahislerde harcandığı, 2020-2026 yılları arasında yapılan 990 milyon liralık bahis işleminin 390 milyon lirasının kaybedildiği tespit edildi.
Denetim raporları, Ahbap Derneğinin yurt dışından gelen milyonlarca dolarlık yardımı resmi makamlara bildirmediğini ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığını da ortaya koydu.
Levent'in, alacaklılarını ve kamuoyunu manipüle etmek amacıyla "mide kanseri" olduğu yalanını yaydığına dair WhatsApp yazışmaları deşifre edildi.
Ayrıca Levent'in, kardeşi Berkant Acil üzerinden CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk çarkına eklemlendiği, özellikle Şile Belediyesi'ndeki usulsüz ihalelerden elde edilen suç gelirlerinin aile fertleri ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı saptandı.
Haluk Levent'in Başaran ailesine ait 22 değerli tapunun, "kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırma" bahanesi ve sahte yurt dışı fon vaatleriyle bedelsiz olarak ele geçirildiği iddia ediliyor.
Hakkında 70 milyon liralık karşılıksız çek cezası ve yurt dışı yasağı bulunan Haluk Levent, İstanbul Havalimanı üzerinden kaçma girişimi başarısız olunca bir tır dorsesinde saklanarak İzmir üzerinden Yunan adalarına firar etmeyi planladığı ancak Bursa'da kıskıvrak yakalandığı ifade ediliyor.