Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:21 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:23

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma ünlü isimlere uzanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında haber spikerleri Ece Üner ile Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı.