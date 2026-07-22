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Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Üner, Portakal, Altun, Özoğuz ve Serter ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Üner, Portakal, Altun, Özoğuz ve Serter ifadeye çağrıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı dosyada yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma ünlü isimlere uzanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında haber spikerleri Ece Üner ile Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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