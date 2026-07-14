Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı!
AHBAP Derneği üzerinden yürütülen 120 milyon liralık usulsüzlük ve 60 milyon dolarlık mağduriyet soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent’in kumarhanede rulet oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Levent’in 2020-2026 yılları arasında bahis hesaplarında 990 milyon liralık işlem yaptığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirtildi.
AHBAP Derneği üzerinden yürütülen milyonlarca liralık usulsüzlük ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kumarhanede rulet oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
RULET MASASINDA GÖRÜNTÜLENDİ
Ortaya çıkan görüntülerde AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in bir kumarhanede rulet oynadığı görüldü.Haluk Levent'in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı
Görüntüler, Levent'in bahis hesaplarında yüz milyonlarca liralık işlem gerçekleştirdiğinin belirtilmesinin ardından dikkati çekti.
990 MİLYON LİRALIK BAHİS İŞLEMİ
Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında bahis hesaplarında toplam 990 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği ve bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği belirtildi.
AHBAP'A OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği mercek altına alındı.
Dernek üzerinden yaklaşık 120 milyon liralık para akışı sağlandığı, bağış adı altında toplanan milyonlarca liranın usulsüz şekilde şüpheli hesaplara aktarıldığı ve Levent'in asistanı başta olmak üzere üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel menfaat temin edildiği iddia edildi.
60 MİLYON DOLARLIK MAĞDURİYET
Soruşturmada, dernek bağışları ve gayrimenkul devirleri üzerinden yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluşturulduğu öne sürüldü.
BURSA'DA YAKALANDI
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Haluk Levent, kaçış hazırlığı yaptığı belirtilen Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.
SUÇLAMALAR SIRALANDI
Operasyon kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltildi.