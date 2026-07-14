Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı!

Hakkında üç suçtan gözaltı kararı verilen Haluk Levent, Bursa’da yakalandı (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

990 MİLYON LİRALIK BAHİS İŞLEMİ

Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında bahis hesaplarında toplam 990 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği ve bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği belirtildi.

AHBAP'A OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği mercek altına alındı.

Dernek üzerinden yaklaşık 120 milyon liralık para akışı sağlandığı, bağış adı altında toplanan milyonlarca liranın usulsüz şekilde şüpheli hesaplara aktarıldığı ve Levent'in asistanı başta olmak üzere üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel menfaat temin edildiği iddia edildi.