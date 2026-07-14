Haluk Levent’in eski şoföründen çarpıcı ifade: Benim hesabımı kullandı! Kıbrıs’ta milyonluk jeton ve para transferi dosyada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 14 Temmuz 2026 tarihinde ifade veren Çetin, yaklaşık 3,5 yıl boyunca Haluk Levent'in makam şoförlüğünü yaptığını söyledi.

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Çetin, Levent'in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığını, bu nedenle farklı kişilere gönderilecek paraların önce kendi hesabına yatırıldığını, ardından yine Levent'in talimatıyla belirlenen hesaplara aktarıldığını iddia etti.

"Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum" diyen Çetin, para transferlerine ilişkin tüm talimatların WhatsApp üzerinden kendisine iletildiğini ileri sürdü.