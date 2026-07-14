Haluk Levent’in eski şoföründen çarpıcı ifade: Benim hesabımı kullandı! Kıbrıs’ta milyonluk jeton ve para transferi dosyada
Ahbap soruşturması kapsamında ifade veren Haluk Levent’in eski şoförü İlker Çetin, banka hesabından yapılan milyonlarca liralık para transferlerinin Levent’in talimatıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü. MASAK incelemesinde Çetin’in hesaplarıyla bağlantılı para hareketleri dikkat çekerken, WhatsApp yazışmaları ve Kıbrıs’taki jeton alımı iddiası da soruşturma dosyasına girdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 14 Temmuz 2026 tarihinde ifade veren Çetin, yaklaşık 3,5 yıl boyunca Haluk Levent'in makam şoförlüğünü yaptığını söyledi.
Çetin, Levent'in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığını, bu nedenle farklı kişilere gönderilecek paraların önce kendi hesabına yatırıldığını, ardından yine Levent'in talimatıyla belirlenen hesaplara aktarıldığını iddia etti.
"Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum" diyen Çetin, para transferlerine ilişkin tüm talimatların WhatsApp üzerinden kendisine iletildiğini ileri sürdü.
MASAK RAPORUNDA 210 MİLYON LİRALIK TRANSFER
Soruşturma dosyasındaki Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesinde, İlker Çetin ile Yeliz Kaya'nın hesapları arasındaki para hareketlerine yer verildi.
MASAK incelemesine göre, Yeliz Kaya'nın hesaplarından İlker Çetin'in hesaplarına 250 işlemde toplam 10 milyon 124 bin 766 lira gönderildi.
İlker Çetin'in hesaplarından Yeliz Kaya'nın hesaplarına ise 45 işlemde toplam 210 milyon 336 bin 68 lira aktarıldı.
Bu para hareketleri sorulan Çetin, transferlerin Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini öne sürdü. Çetin, paraların kaynağını ve hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini savundu.
"ANKARA'DA YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA TAŞIDIM"
İlker Çetin, ifadesinde Ankara'da yüklü miktarda nakit para teslim aldığını ve bu paraları Yeliz Kaya'nın banka hesabına yatırdığını da ileri sürdü.
Haluk Levent'in kendisine konum gönderdiğini belirten Çetin, belirtilen adrese giderek teslim aldığı paraları bankaya yatırdığını iddia etti.
Çetin, paraların kaynağını bilmediğini ancak işini kaybetme korkusuyla herhangi bir soru sormadığını söyledi.
"WHATSAPP YAZIŞMALARINI DELİL OLSUN DİYE SAKLADIM"
Para transferlerine ilişkin talimatların WhatsApp üzerinden gönderildiğini belirten Çetin, durumdan şüphelendiği için yazışmaları silmediğini ifade etti.
"Yazışmaların tamamını delil olarak dursun diye sakladım" diyen Çetin, kullandığı cep telefonunu şifresiyle birlikte emniyet birimlerine teslim ettiğini söyledi.
Çetin, para transferlerine ilişkin yazışmaların ve talimatların teslim ettiği telefonda bulunduğunu beyan etti.
KIBRIS'TA MİLYONLUK JETON İDDİASI
İlker Çetin'in ifadesinde yer alan dikkat çekici iddialardan biri de Kıbrıs'taki kumarhane işlemleri oldu.
Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs'a gittiği dönemlerde kumar oynadığını, kendi banka hesabı üzerinden Levent adına kumarhane jetonu alındığını öne sürdü.
Jeton alımlarının 1 ila 2 milyon lira seviyesinde olduğunu iddia eden Çetin, bu işlemleri de Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
DİĞER HESAPLARLA PARA HAREKETLERİ DE RAPORDA
MASAK incelemesinde İlker Çetin'in hesapları ile Zafer Yay ve Alper Çelik'in hesapları arasındaki para transferlerine de yer verildi.
Rapora göre, Zafer Yay'ın hesaplarından İlker Çetin'in hesaplarına 393 işlemde toplam 6 milyon 502 bin 59 lira gönderildi.
İlker Çetin'in hesaplarından Zafer Yay'ın hesaplarına ise 36 işlemde toplam 2 milyon 120 bin 271 lira aktarıldı.
Alper Çelik'in hesaplarından İlker Çetin'in hesaplarına 31 işlemde toplam 2 milyon 806 bin 600 lira gönderilirken, Çetin'in hesaplarından Alper Çelik'in hesaplarına 287 işlemde toplam 8 milyon 355 bin 900 lira aktarıldı.
Çetin, söz konusu transferlerin de Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Bazı para transferlerinin açıklama bölümlerine "borç iade" ve "Haluk Levent'in bilgisi dahilinde" ifadelerini yazdığını belirten Çetin, işlemlerin içeriğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu.
"BEN SADECE ŞOFÖRÜYDÜM"
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İlker Çetin, Ahbap Derneği ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.
Çetin, ifadesinde, "Ben sadece Haluk Levent'in şoförüydüm. Hesabım üzerinden yapılan işlemler Haluk Levent'e aittir" dedi.
Çetin'in avukatı da müvekkilinin işvereninin talimatları doğrultusunda hareket eden sigortalı bir çalışan olduğunu belirtti.
Avukat, Çetin'in söz konusu para hareketlerinden herhangi bir kişisel menfaat sağlamadığını, telefonundaki tüm kayıtları ve WhatsApp yazışmalarını emniyet birimlerine teslim ettiğini ifade etti.