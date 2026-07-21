İŞTE O MESAJLAR İşte o isimlerden bazılarının asrın felaketi sırasında yaptıkları paylaşımlar:

Avukat Feyza Altun asrın felaketinden bir gün sonra 7 Şubat 2023'te sosyal medya hesabından "Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum" paylaşımı yaptı.

Gazeteci Fatih Altaylı 13 Şubat'ta, "AHBAP'ın topladığı her kuruşun hesabı elbette sorulacak. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimse sormadan kuruş kuruş veriyor. Haluk Levent'ten hesap sorulmalı diyenler iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor" dedi.

12 Şubat'ta paylaşım yapan Muharrem İnce ise "AHBAP, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını ve linç kampanyasını derhal sonlandırın" paylaşımı yaptı.