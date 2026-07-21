Deprem sonrası AFAD'ı hedef gösterenler, Ahbap'taki milyarlık vurgun karşısında sessiz kaldı
6 Şubat depremlerinin ardından devleti hedef alıp AFAD ve Kızılay başta olmak üzere kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışan, Ahbap Derneği ile Haluk Levent'i parlatan isimler, yardım paralarıyla ilgili soruşturma kapsamında ortaya çıkan milyarlık vurgun karşısında sessizliğe gömüldü.
6 Şubat depremlerinden sonra devleti felaket karşısında aciz göstermeye çalışıp kamu kurumlarını itibarsızlaştırarak Ahbap Derneği'ni yücelten isimler, şaibeli ve sahtekarlıktan hüküm giymiş Haluk Levent'in yardım paralarıyla yaptığı milyarlık vurgunun ortaya çıkması sonrasında sus pus oldu.
Asrın felaketinde AFAD ve Kızılay başta olmak üzere devletin kurumları enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak ve bölgeye yardım ulaştırmak için seferber olurken, afeti hükümeti yıpratmak için bir fırsat olarak gören sanatçılar, yazarlar, sözde aydınlar AHBAP'ı devlete alternatif gibi göstererek koro halinde Haluk Levent'in değirmenine su taşımıştı.
Kamuoyunda "devlet yetersiz kalıyor" algısını işlemeye çalışan isimler, ilk hezimeti devletin kısa sürede yaraları sarıp 2.5 yılda inşa edilen 450 bin konutu hak sahiplerine teslim ederek 11 ili ayağa kaldırmasıyla yaşadı. Aynı isimler AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'in yardım paralarıyla bahis oynadığının ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma sonrasında ise sessizliğe büründü.
İŞTE O MESAJLAR
İşte o isimlerden bazılarının asrın felaketi sırasında yaptıkları paylaşımlar:
Avukat Feyza Altun asrın felaketinden bir gün sonra 7 Şubat 2023'te sosyal medya hesabından "Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum" paylaşımı yaptı.
Gazeteci Fatih Altaylı 13 Şubat'ta, "AHBAP'ın topladığı her kuruşun hesabı elbette sorulacak. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimse sormadan kuruş kuruş veriyor. Haluk Levent'ten hesap sorulmalı diyenler iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor" dedi.
12 Şubat'ta paylaşım yapan Muharrem İnce ise "AHBAP, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını ve linç kampanyasını derhal sonlandırın" paylaşımı yaptı.
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, "hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum" derken, gazeteci Ruşen Çakır: "AHBAP'ı biliyoruz, ama AFAD'ı bilmiyoruz" dedi. Bununla da yetinmeyen Çakır "AFAD bizden değil" ifadelerini kullandı.
Spiker Merve Yıldırım ise, "AHBAP derneği, AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi" dedi.
Cem Uzan AFAD'a giden yardımların çalınacağını, suistimal olacağını öne sürüp insanların AFAD yerine AHBAP'ı tercih ettiğini öne sürdü.
Haber: Ali Riza AKBULUT