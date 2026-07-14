Ahbap soruşturmasında milyarlık hesap trafiği ve taşınmaz zinciri

Halil Bostancı ile yaklaşık 1,5 milyon liralık işlem hacmi olduğu aktarıldı.

Hesap açıklamalarında "borç, elden ödeme" ifadelerinin kullanıldığı; Zafer Yay, Yeliz Kaya, Şehmus Baştuğ, Müge Sözen Küçük ve Alper Çelik ile para transferi ilişkisi bulunduğu belirtildi.

Başka bir bölümde ise hesaplarda 3,4 milyar lira giriş ve 7 milyar lira çıkış bulunduğu belirtildi.

Dosyanın bir bölümünde 2020-2024 dönemindeki işlem hacminin yaklaşık 2 milyar lira olduğu kaydedildi.

Tur operatörü olarak faaliyet gösteren Emrah Gödeliner'in 2024 yılında aylık gelirinin 38 bin lira olduğu belirtildi.

Derneğin yedek üyesi Gülşen Öztürk'ten de Alper Çelik'in hesaplarına 3 milyon lira gönderildiği belirtildi.

Aynı dönemde D Elektronik Şans Oyunları hesaplarına 280 milyon lira, Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye ise 68 milyon lira gönderildiği kaydedildi.

Haluk Levent'in idari soruşturmada bu tutarı 60 milyon dolar olarak beyan ettiği; paranın yasal ve kendisine ait olduğunu savunduğu ancak kaynağına ilişkin açıklama yapmadığı ifade edildi.

Derneğin yedek üyesi Gülşen Öztürk'e de 461 bin lira gönderildiği belirtildi.

Yeliz Kaya'dan 93 milyon lira, Mehmet Ulu'dan ise 82 milyon lira geldiği kaydedildi.

Zafer Yay'ın hesaplarına gelen paranın yaklaşık 500 milyon liralık bölümünün Emrah Gödeliner ve Meksa Yatırım hesaplarından geldiği belirtildi.

Bu nedenle Acil'in sahibi olduğu şirketler, bu şirketlerle organik bağlantılı kişiler, para transferlerinin tarafları ve suç gelirlerinin aklanmasında ikincil işlev gördüğü değerlendirilen kişi ve şirketlerin ayrı ayrı belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Berkant Acil yönünden, suç geliri şüphesi taşıyan mal varlığı ve para hareketlerinin kaynağı tespit edilemeyen veriler olduğu değerlendirildi.

Dosyadaki açıklama ve delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Berkant Acil ile Haluk Levent'in soruşturmanın ana figürleri olduğu belirtildi.

Soruşturmanın iki "ana figürü" olarak değerlendirildiler

Raporda bu durum, "Ahbap yurt dışı yardımlarını bildirmedi ve defterleri usulüne uygun tutmadı" ifadesiyle aktarıldı.

Rapora göre dernek, 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar yardım aldı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 24 Nisan 2025 tarihli denetim raporunda Ahbap Derneğinin 31 Temmuz 2017 tarihinde kurulduğu ve amacının yardım faaliyetleri olarak tanımlandığı belirtildi.

HALUK LEVENT'İN AÇIKLADIĞI 60 MİLYON DOLAR ARAŞTIRILIYOR

Haluk Levent yönünden yapılan değerlendirmede, idari işlemler kapsamında 60 milyon dolar olarak açıkladığı ve kendisine ait olmayan ancak kendisi tarafından kullanıldığı belirtilen hesaplara yurt dışından gelen paranın kaynağı hakkında ciddi kuşku bulunduğu kaydedildi.

Levent'in kendi hesaplarını kullanmadan, kurucusu olduğu Ahbap Derneği üzerinden elde edilen veya derneğe gönderilen paralarla dernek çalışanları ve üyeleri arasındaki transferlerin araştırılması gerektiği belirtildi.

Raporda bu hareketlerin "kamu vicdanı üzerinden elde edilen menfaatin şahsi faaliyetler için kullanıldığına dair ciddi bir şüphe" oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.

İşlem hacimlerinin çok yüksek seviyelere ulaştığı, hesapların kim tarafından, hangi amaçla ve hangi yasal gelire dayanılarak kullanıldığının tespit edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Derneğe giren maddi menfaatlerin şahsi kullanıma konu edilip edilmediğinin de araştırılması gerektiği ifade edildi.

HALUK LEVENT İLE BERKANT ACİL ARASINDAKİ BAĞLANTILAR İNCELENDİ

Raporda Haluk Levent ile kardeşi Berkant Acil arasındaki ilk ortak bağlantının Yeliz Kaya olduğu belirtildi.

Haluk Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen Yeliz Kaya'ya ait hesapların, Berkant Acil'in sahibi olduğu Koşan Trade şirketinde çalışan olarak görünen bir kişiye ait olduğu kaydedildi.

Kaya'nın rüşvet suçuna ilişkin öncül soruşturmada Berkant Acil ile birlikte tutuklandığı aktarıldı.

Yeliz Kaya'nın Berkant Acil ile organik ilişkisinin, Acil'in Ahbap Derneği kapsamında ortaya çıktığı öne sürülen usulsüzlüklere iştirak etmiş olabileceğine yönelik somut bir izlenim oluşturduğu değerlendirildi.

İki isim arasındaki ikinci ortak bağlantının ise Köse ailesi olduğu belirtildi.

Mehmet Sait Köse'nin hem Berkant Acil'e ait Koşan Adam şirketinin ortağı hem de rüşvet soruşturmasında "vitrin" olarak kullanıldığı öne sürülen Sur Müzik şirketinin sahibi olduğu kaydedildi.

Köse'nin Berkant Acil ile birlikte tutuklandığı belirtildi.

Berkant Acil'e ait Palmak Orman Ürünleri şirketinde Erkin Köse ve Ceyda Köse'nin çalışma kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Mehmet Sait Köse ile yüksek hacimli para transferleri bulunan Aytaç Köse, Muzaffer Köse ve Güney Köse'nin Haluk Levent ile ilişkilerinin bulunduğu belirtildi.

Köse ailesi üyelerinin hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığına yönelik emarelerin tespit edildiği kaydedildi.

Bu bağlantılar doğrultusunda Ahbap Derneği yönünden birleştirilen soruşturmanın Berkant Acil'i de "ana figür" olarak kapsadığı değerlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki soruşturmanın maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel