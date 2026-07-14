Ahbap soruşturmasında milyarlık hesap trafiği ve taşınmaz zinciri
Takvim’in ulaştığı soruşturma dosyalarında, Ahbap Derneğine ilişkin iki ayrı soruşturmada Haluk Levent ile kardeşi Berkant Acil’in bağlantılı olduğu öne sürülen milyarlarca liralık hesap hareketleri, yüksek tutarlı bahis işlemleri ve taşınmaz devirleri mercek altına alındı. Dosyada, 5 taşınmaz ile 2 teknenin alındığı, senet bedellerinin ödenmediği ve çok sayıda gayrimenkulün Yeliz Kaya üzerinden Esin Önder Çağlayan’a devredildiği iddiaları yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğinin faaliyetleriyle bağlantılı mali işlemlere ilişkin iki ayrı ana soruşturma yürütülüyor. Takvim.com.tr'nin ulaştığı dosyalarda; milyarlarca liralık hesap hareketleri, yüksek tutarlı yasal bahis işlemleri, kaynağı açıklanamayan yurt dışı para transferleri, kambiyo senetleri, tekne ve taşınmaz işlemleri ile kısa süre içinde gerçekleştirilen gayrimenkul devirlerine ilişkin tespit ve iddialar yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüseyin Başaran'ın müşteki olduğu dosya dışında, Ahbap Derneğinin faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen mali işlemler hakkında 2025/284884 ve 2025/127996 sayılı iki ayrı soruşturma yürütüyor.
Soruşturmalar kapsamında şu raporlar incelendi:
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 11 Şubat 2026 tarihli kolluk araştırma raporu
- Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel-3 Denetim Daire Başkanlığının raporları
- Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu
- MASAK'ın 3 Ocak 2025 tarihli raporu
- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 24 Nisan 2025 tarihli denetim raporu
- İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 24 Nisan 2025 tarihli araştırma raporu
SORUŞTURMA ŞİLE BEZİ FESTİVALİ DOSYASINDAN GENİŞLETİLDİ
2025/284884 sayılı soruşturma, şüpheli Berkant Acil'in suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama eylemlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Şile Belediyesi bünyesinde düzenlenen Şile Bezi Festivali'ne ilişkin yürütülen rüşvet soruşturmasında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Berkant Acil ve Yeliz Kaya ile Haluk Levent arasında para transferleri ve çalışma ilişkileri bulunduğuna yönelik tespitlere ulaşıldı.
İstanbul Vergi Denetim Kurulu Başkanlığıyla oluşturulan ortak çalışma gruplarının incelemelerinde, farklı kişilere ait hesaplar üzerinden para transferleri gerçekleştirildiği ve para hareketlerinin bir bölümünün Ahbap Derneğiyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.
Bunun üzerine soruşturma, derneğin mali işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Ahbap Derneğine ilişkin MASAK görüş ve öneri raporu ile mülkiye müfettişliği raporunun bulunduğu 2025/53115 sayılı soruşturma dosyası da mevcut soruşturmayla birleştirildi.
DERNEK HESAPLARI VE TAŞINMAZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge ve raporlarda şu tespit ve değerlendirmelere yer verildi:
- Dernek hesaplarından şüphelilere yüksek miktarlarda para aktarıldığı,
- Haluk Levent'in kullanımında olduğu değerlendirilen hesaplar üzerinden yüksek tutarlı yasal bahis işlemleri gerçekleştirildiği,
- Yurt dışından gelen bazı para transferlerinin kaynağının açıklanamadığı,
- Şahsi hesaplara "dernek" açıklamasıyla para gönderildiği,
- Dernekle resmî bağı bulunmadığı belirtilen Yeliz Kaya'nın, dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen taşınmazlar üzerinde 2025 ve 2026 yıllarında toplam 100 işlem gerçekleştirdiği,
- Derneğin mizan ve mali raporlarında usulsüzlükler bulunduğu,
- Dernek adına düzenlenen veya derneğin kefil gösterildiği kambiyo senetleri kullanılarak alınan bazı taşınmazların Yeliz Kaya adına tescil edildiği.
HALUK LEVENT İZMİR YÖNÜNDE SEYİR HâLİNDEYKEN YAKALANDI
Teknik ve fiziki takip çalışmaları sırasında Haluk Levent'in 12 Temmuz 2026 tarihinde telefonlarının kapanması ve sinyal irtibatının kesilmesi gibi şüpheli hareketlerde bulunduğu belirtildi.
Levent'in İzmir yönünde seyir hâlindeyken yakalandığı bildirildi.
Aynı soruşturma kapsamında bulunan ve Berkant Acil ile birlikte çalıştıkları değerlendirilen Köse ailesinden üç kişinin de telefonlarını kapatarak İzmir'den Yunanistan'a geçtiği kaydedildi. Bu durumun 14 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edildiği aktarıldı.
Haluk Levent'in söz konusu kişilerle birlikte hareket edip etmediğine ilişkin araştırmaların devam ettiği belirtildi.
AHBAP HESAPLARINDA BULUNAN TUTARLAR
Bankalardan temin edilen verilere göre, 14 Temmuz 2026 itibarıyla derneğe ait hesaplarda 266 bin 764 lira 64 kuruş ile 644 avro bulundu.
Diğer hesaplarda ise 786 bin lira, 8 bin 598 ABD doları ve 18 bin 569 avro tespit edildi.
Dernek hesaplarından 12 Temmuz 2026 tarihinde de işlemler gerçekleştirildiği, bu işlemlerin mahiyetinin araştırıldığı ve hesaplarda işlem yetkilisinin Haluk Levent olduğu belirlendi.
Soruşturmanın; vatandaşların yardım ve dayanışma duygularının korunması, bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığının ortaya çıkarılması ve yardımların güvenilir kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının sağlanması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.
İKİNCİ SORUŞTURMANIN ODAĞINDA KAMBİYO SENETLERİ VAR
2025/127996 sayılı ikinci soruşturma, Ahbap Derneği adına düzenlenen ve derneğin borçlu veya kefil olarak gösterildiği kambiyo senetleri karşılığında mal ve hizmet alındığı iddialarına ilişkin yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında, yardım amacıyla oluşturulan fonları temsil eden derneğin borçlandırıldığı; buna karşılık edinilen taşınmaz, gemi ve yüksek bedelli arsa paylarının dernek adına tescil edilmediği iddiaları araştırılıyor.
Bazı taşınmazların kısa süre içinde üçüncü kişilere devredildiği de öne sürülüyor. Taşınır, taşınmaz veya hak devreden kişiler soruşturmada mağdur sıfatıyla yer alıyor.
Soruşturmanın başlangıç tarihi, mağdurlarının belirli gerçek kişiler olması ve eylemlerin hukuki niteliği dikkate alınarak dosyanın diğer soruşturmayla birleştirilmeden yürütülmesinin usulen uygun olduğu değerlendirildi.
5 TAŞINMAZ VE 2 TEKNE İÇİN DOLANDIRICILIK İDDİASI
Ahbap soruşturmasının başlamasının ardından dolandırıldıklarını iddia eden kişilerin adli makamlara yaptığı başvuruların arttığı belirtildi.
Başvurulardan birinin iş insanı Yüksel Ersoy'a ait olduğu kaydedildi. Ersoy'un, Haluk Levent tarafından dolandırıldığını öne sürdüğü aktarıldı.
İddiaya göre Haluk Levent, Ersoy'dan 5 taşınmaz ile 2 tekne aldı. Söz konusu işlemlere ilişkin sözleşmenin Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına düzenlendiği belirtildi.
Yeliz Kaya'nın taşınmazları birkaç gün sonra, diğer örneklerde olduğu gibi Esin Önder Çağlayan'a devrettiği öne sürüldü.
Haluk Levent'in sözleşmede verdiği senetlerin karşılığı olan tutarları ödemediği belirtildi.
Başaran Holding'e ait taşınmazların devirleri incelendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıca yürütülen ve Başaran Holding'in müşteki olduğu soruşturma kapsamında, holdinge ait taşınmazların önce Yeliz Kaya'ya, ardından kısa süre içinde Esin Önder Çağlayan'a devredildiği tespit edildi.
Dosyada yer alan devir işlemleri şöyle sıralandı:
- 6 taşınmaz, 24 Nisan 2026'da Yeliz Kaya'ya devredildikten 4 gün sonra, 28 Nisan 2026'da Esin Önder Çağlayan'a geçirildi.
- 7 taşınmaz, 4 Şubat 2026'da Yeliz Kaya'ya devredildikten 1 ve 2 gün sonra, 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde Esin Önder Çağlayan'a geçirildi.
- 3 taşınmaz, 5 Mayıs 2026'da Yeliz Kaya'ya devredildikten 3 gün sonra, 8 Mayıs 2026'da Esin Önder Çağlayan'a devredildi.
- 2 taşınmaz, 4 Mart 2026'da Yeliz Kaya'ya devredildikten 8 gün sonra, 12 Mart 2026'da Esin Önder Çağlayan'a geçirildi.
AHBAP DOSYASINDAKİ TAŞINMAZ DEVİRLERİ
Ahbap Derneğine ilişkin ana soruşturmada, derneğin borçlu veya kefil olarak imzaladığı kambiyo senetleriyle ya da derneğin öz varlığından Yeliz Kaya adına tescil edildiği belirtilen taşınmazların devirleri de incelendi.
İncelemelerde şu tespitlere yer verildi:
- Ocak 2026'da 2 taşınmaz, Yeliz Kaya adına tescil edildikten 4 gün sonra Esin Önder Çağlayan'a devredildi.
- Ekim 2025'te 16 taşınmaz, Yeliz Kaya adına tescil edildikten 2 veya 3 gün sonra Esin Önder Çağlayan'a geçirildi.
- Kasım 2025'te 17 taşınmaz, Yeliz Kaya adına tescil edildikten 1 veya 3 gün sonra Esin Önder Çağlayan'a devredildi.
- Şubat 2026'da 7 taşınmaz, Yeliz Kaya adına tescil edildikten 4 gün sonra Esin Önder Çağlayan'a geçirildi.
- Haziran 2026'da 11 taşınmaz, Yeliz Kaya adına tescil edildikten 12 gün sonra Esin Önder Çağlayan'a devredildi.
Taşınmazların Yeliz Kaya adına tescil edilmesi sırasında derneği borçlandıran kaç kambiyo senedinin kullanıldığı ve derneğin öz varlığından ne miktarda çıkış yapıldığına ilişkin araştırmanın sürdüğü kaydedildi.
BERKANT ACİL'İN ŞİRKETLERİ İNCELENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 11 Şubat 2026 tarihli kolluk araştırma raporunda Berkant Acil'in bağlantılı olduğu şirketler ve görevleri sıralandı.
Rapora göre Acil:
- 8 Mayıs 2023 itibarıyla HL Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ'de yönetim kurulu üyeliği ve bir süre yönetim kurulu başkan vekilliği yaptı.
- 2 Aralık 2021 ile 28 Mart 2023 arasında İmesta Food Lojistik Dış Ticaret şirketinin ortağı oldu.
- Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik şirketinin sahibi olarak kayıtlarda yer aldı.
- Koşan Trade Gıda Temizlik şirketinin tek yetkilisi olarak gösterildi.
- Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon şirketinin sahibi olarak kaydedildi.
- Palmak Orman Ürünleri şirketinin sahibi olarak belirtildi.
Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik şirketinin ortakları arasında Mehmet Sait Köse, Gözde Aktı, Alev Tohumcu ve Batuhan Coşkundeniz'in bulunduğu kaydedildi.
Koşan Trade şirketinde Arif Sevik'in satış görevlisi, Yeliz Kaya'nın pazarlamacı, Gözde Aktı'nın genel müdür olarak çalışma kaydının bulunduğu belirtildi. Burak Özcan ve Ali Sungur Ariç'in de genel müdür olarak kayıtlarda yer aldığı aktarıldı.
Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon şirketinin müdür ve temsilcilerinin Sedat Konca ile hayatını kaybeden Türkay Elmalı olduğu kaydedildi.
Palmak Orman Ürünleri şirketinde ise Erkin Köse ve Ceyda Köse'nin satış ve muhasebe uzmanı olarak çalışma kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.
Berkant Acil'in eşi Çiğdem Acil adına 5 Temmuz 2024'te edinilen bir binek araç ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Kasım 2023'te edinilen bir taşınmaz bulunduğu belirtildi.
Raporda, şüphelilerin veya aile bireylerinin 2023 yılı öncesindeki edinimlerinin soruşturma konusu yapılmadığı vurgulandı.
BERKANT ACİL'İN HESAPLARINDAKİ HAREKETLİLİK
Vergi Denetim Kurulunun 24 Nisan 2026 tarihli görüş ve öneri raporunda Berkant Acil'in şahsi hesapları ile şirket hesaplarındaki işlem hacimleri incelendi.
|Yıl
|Berkant Acil'in şahsi hesapları
|Koşan Adam hesapları
|2023
|Yaklaşık 60 milyon TL giriş, 60 milyon TL çıkış
|Yaklaşık 77 milyon TL giriş, 75 milyon TL çıkış
|2024
|Yaklaşık 111 milyon TL giriş, 108 milyon TL çıkış
|Yaklaşık 184 milyon TL giriş, 180 milyon TL çıkış
|2025
|Yaklaşık 91 milyon TL giriş, 87 milyon TL çıkış
|Yaklaşık 250 milyon TL giriş, 225 milyon TL çıkış
Berkant Acil'in şahsi banka hesaplarına ortaklık ilişkisi bulunmayan veya ortaklığı sona ermiş hesaplardan yüksek miktarlarda para geldiği belirtildi. Kuyumcu ve dövizcilerden gelen paraların mahiyetlerinin de araştırılması gerektiği kaydedildi.
YELİZ KAYA'NIN HESAPLARINDAKİ İŞLEM HACMİ
Vergi Denetim Kurulunun Yeliz Kaya hakkında hazırladığı 2 Temmuz 2026 tarihli görüş ve öneri raporunda hesapların yıllara göre işlem hacimleri açıklandı.
|Yıl
|İşlem hacmi
|2024
|5 milyar TL'nin üzerinde
|2025
|10 milyar TL'nin üzerinde
|2026
|Rapor tarihine kadar 4 milyar TL'nin üzerinde
Yeliz Kaya'nın ifadesinde banka hesaplarının tamamen Haluk Levent tarafından kullanıldığını beyan ettiği aktarıldı.
Kaya'nın hesaplarına 2024 yılında Ahbap Derneğine gönderilmek üzere yaklaşık 23 milyon lira geldiği belirtildi.
Haluk Levent'in menajeri olduğu ifade edilen Müge Sözen Küçük'ün de Yeliz Kaya'nın hesaplarına yaklaşık 105 milyon lira gönderdiği kaydedildi.
Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneğinde resmî görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025'te 45, 2026'da 55 olmak üzere toplam 100 tapu alım ve satım işlemi yaptığı tespit edildi.
Yetkisiz tapu işlemleri ile kontrol dışı olduğu değerlendirilen milyarlarca liralık finansal hareketliliğin İçişleri Bakanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerine bildirildiği belirtildi.
BERKANT ACİL'İN HESABINA 1,5 MİLYON DOLAR YATIRILDI
Şile Belediyesi soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Berkant Acil'in hesabına yüksek tutarlı nakit girişleri bulunduğu belirtildi.
Sadece Ağustos ve Eylül 2024 döneminde hesaba 97,3 milyon lira nakit yatırıldığı kaydedildi.
Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024'te Berkant Acil'in hesabına 1,5 milyon dolar, dönemin kuruyla yaklaşık 51 milyon lira yatırıldığı; paranın ertesi gün Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına aktarıldığı belirtildi.
Belediye hak edişlerinin Berk Ulu, Mert Ulu ve farklı kişi veya şirketler üzerinden tekrar Berkant Acil'in hesaplarına döndüğü öne sürüldü.
Acil ile Haluk Levent arasında yüksek işlem hacmi bulunduğu, fonların aile bireyleri üzerinden dolaşıma sokulduğu ve Süslü Kardeşler Döviz isimli iş yeriyle yüksek hacimli para transferleri gerçekleştirildiği rapora yansıdı.
Berkant Acil ve Haluk Levent'in şirketler üzerinden yaptıkları işlemlerde Yeliz Kaya, Çiğdem Acil, Muzaffer Köse ve Güney Köse'nin hesaplarını kullandıklarına yönelik emareler bulunduğu belirtildi.
Güney Köse ile Akberg Şarapçılık şirketi arasındaki 261 milyon liralık işlem hacminin Köse'nin mali profiliyle uyuşmadığı değerlendirildi.
ŞİLE BEZİ FESTİVALİ İHALESİNE İLİŞKİN TESPİTLER
Birleşen 2026/121179 sayılı dosyada, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nin doğrudan temin yöntemiyle ihale edildiği belirtildi.
İhale öncesinde belediye yetkililerinin Berkant Acil ve Arif Sevik ile görüştükleri, ihalenin rüşvet karşılığında Mehmet Sait Köse'nin sahibi olduğu Sur Müzik şirketine verildiği iddia edildi.
Kâğıt üzerinde ihaleyi Sur Müzik kazanmış görünmesine rağmen festivalin gerçekte Berkant Acil'in sahibi olduğu Koşan Adam şirketi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Saha organizasyonunu ve belediye yetkilileriyle görüşmeleri Arif Sevik'in yaptığı kaydedildi.
Bilirkişi raporunda doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu yönünde tespit yapıldığı aktarıldı.
MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Sur Müzik Organizasyon şirketinin birçok belediyenin ihalesinde aynı yöntemle paravan olarak kullanıldığı iddia edildi.
Festival ve konserlerde sahneye çıkan sanatçılar dosyada tanık olarak dinlendi. Sanatçıların aldıkları ücretlerin, ihalede gösterilen tutarların oldukça altında olduğu belirtildi.
Berk Ulu ve Mert Ulu'dan ses, ışık ve sahne kurulumu adı altında hiçbir hizmet alınmadan sahte fatura düzenlenerek bedellerin yüksek gösterildiği öne sürüldü.
Belediyelerden Sur Müzik hesabına yatırılan hak edişlerin ardından paranın ardışık işlemlerle şüpheliler arasında dolaştırıldığı tespitine yer verildi.
Mali bilirkişi raporunda, yetkisizlik kararında belirtilen şüphelilerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlediklerine ilişkin değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
SUR MÜZİK "VİTRİN", KOŞAN ADAM "ASIL ŞİRKET" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Bilirkişi raporunun Sur Müzik'e ilişkin bölümünde, belediyelerden şirket hesabına gelen paranın büyük bölümünün Protest Brand isimli paravan şirkete, Berk Ulu ve Mert Ulu'nun yetkilisi olduğu Ulubey İç ve Dış Ticaret şirketine ve Mehmet Sait Köse'nin şahsi hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Bu şirketlerin hesaplarından da Mehmet Sait Köse ile Berkant Acil'in şahsi hesaplarına para gönderildiği kaydedildi.
Mehmet Sait Köse ve Arif Sevik'in hesaplarından belediye yetkililerine veya bağlantılı kişilere "borç, elden ödeme" açıklamalarıyla para transferleri yapıldığı iddia edildi.
Mehmet Sait Köse'nin hesabının, kaynağı belirsiz paraların toplandığı bir havuz hesap niteliği taşıdığı ve paraların sürekli nakit olarak çekildiği değerlendirildi.
Aytaç Köse, Muzaffer Köse ve Güney Köse ile mali profillerini aşan, on milyonlarca liraya ulaşan para transferleri bulunduğu kaydedildi.
Raporda Köse ailesi üyelerinin "kasa" işlevi gördüğü, Sur Müzik'in "vitrin şirket", organizasyonu gerçekleştiren Koşan Adam'ın ise "asıl şirket" olduğu değerlendirmesi yapıldı.
"AHBAP" AÇIKLAMASIYLA ŞAHSİ HESAPLARA PARA GÖNDERİLDİ
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 24 Nisan 2025 tarihli araştırma raporunda Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner'in hesaplarına "ahbap" açıklamasıyla para gönderildiği belirtildi.
2020-2024 döneminde:
- Alper Çelik'e 1,8 milyon lira,
- Zafer Yay'a 8 milyon lira,
- Emrah Gödeliner'e 32 milyon lira gönderildi.
Paraların büyük bölümünün daha sonra geri ödendiği kaydedildi.
Üç hesabın yönetiminin Haluk Levent tarafından yapıldığı, hesap sahiplerinin de bu yönde beyanda bulunduğu aktarıldı.
Bu kişilerin hesaplarından dernek çalışanlarına, üyelerine veya yöneticilerine 16 milyon lira çıktığı; aynı kişilerden hesaplara 10 milyon lira giriş yapıldığı belirtildi.
Beyanlarda söz konusu transferler "harçlık" şeklinde açıklandı. Dernek şoförü Halil Bostancı'ya gönderilen paraların ise Haluk Levent'in ihtiyaçları için kullanıldığının ifade edildiği aktarıldı.
MASAK ÜÇ İSMİN HESAPLARINI İNCELEDİ
MASAK'ın 3 Ocak 2025 tarihli raporunda Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in hesap hareketlerine ilişkin tespitlere yer verildi.
Alper Çelik
Alper Çelik'in banka hesap hareketlerinin mali profilinin oldukça üzerinde olduğu değerlendirildi.
2020-2024 dönemindeki işlem hacminin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu belirtildi.
Başka bir bölümde ise aynı dönem için 780 milyon lira giriş ve 670 milyon lira çıkış kaydedildi.
Çelik'in 2023 yılındaki aylık gelirinin 9 bin lira olduğu aktarıldı.
Hesap açıklamalarının çoğunlukla "borç, elden ödeme" ifadelerinden oluştuğu belirtildi.
Para transferi gerçekleştirilen kişiler arasında Zafer Yay, Yeliz Kaya, Şehmus Baştuğ, Müge Sözen Küçük ve Emrah Gödeliner'in öne çıktığı bildirildi.
Dernek şoförü Halil Bostancı ile yaklaşık 2,5 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu kaydedildi.
Alper Çelik'in hesabından yüksek miktarlarda yasal bahis oynandığı belirtildi. Çelik hakkında 8 Temmuz 2019 tarihinde yasa dışı bahis konulu mali tespit raporu düzenlendiği; UYAP kayıtlarında hırsızlık suçundan takipsizlik, dolandırıcılık suçundan dava ve bedelsiz senet kullanma suçundan üç ayrı dava bulunduğu aktarıldı.
Zafer Yay
Zafer Yay'ın banka hesap hareketlerinin mali profilinin oldukça üzerinde olduğu ve 2020-2024 dönemindeki işlem hacminin 3 milyar lira olduğu belirtildi.
Dosyanın başka bir bölümünde ise Zafer Yay'ın 1,5 milyar liralık hesap hacmine sahip olduğu bilgisi yer aldı.
Hesap açıklamalarında çoğunlukla "borç, elden ödeme" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.
Para transferi ilişkisinde Alper Çelik, Yeliz Kaya, Müge Sözen Küçük, Şehmus Baştuğ, Mehmet Ulu ve Emrah Gödeliner'in öne çıktığı ifade edildi.
Dernek şoförü Halil Bostancı ile yaklaşık 2,5 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
EMRAH GÖDELİNER
Tur operatörü olarak faaliyet gösteren Emrah Gödeliner'in 2024 yılında aylık gelirinin 38 bin lira olduğu belirtildi.
Dosyanın bir bölümünde 2020-2024 dönemindeki işlem hacminin yaklaşık 2 milyar lira olduğu kaydedildi.
Başka bir bölümde ise hesaplarda 3,4 milyar lira giriş ve 7 milyar lira çıkış bulunduğu belirtildi.
Gödeliner hakkında 23 Mart 2025 tarihli kara para aklama soruşturması kapsamında incelemenin sürdüğü kaydedildi.
Hesap açıklamalarında "borç, elden ödeme" ifadelerinin kullanıldığı; Zafer Yay, Yeliz Kaya, Şehmus Baştuğ, Müge Sözen Küçük ve Alper Çelik ile para transferi ilişkisi bulunduğu belirtildi.
Halil Bostancı ile yaklaşık 1,5 milyon liralık işlem hacmi olduğu aktarıldı.
BAHİS VE YATIRIM ŞİRKETLERİNE PARA AKTARILDIĞI BELİRTİLDİ
MASAK'ın analitik incelemesinde üç şüphelinin hesaplarına yurt dışından yüksek tutarlı paraların SWIFT işlemleriyle geldiği belirtildi.
Haluk Levent'in idari soruşturmada bu tutarı 60 milyon dolar olarak beyan ettiği; paranın yasal ve kendisine ait olduğunu savunduğu ancak kaynağına ilişkin açıklama yapmadığı ifade edildi.
Alper Çelik'in hesaplarının önemli ölçüde havuz hesap niteliğinde olduğu değerlendirildi.
2020-2024 yılları arasında Alper Çelik'in hesaplarına:
- Zafer Yay'dan 138 milyon lira,
- D Elektronik Şans Oyunları'ndan 90 milyon lira,
- Şehmus Baştuğ'dan 65 milyon lira,
- Yeliz Kaya'dan 60 milyon lira,
- Emrah Gödeliner'den 46 milyon lira geldi.
Aynı dönemde D Elektronik Şans Oyunları hesaplarına 280 milyon lira, Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye ise 68 milyon lira gönderildiği kaydedildi.
Raporda, hesaplarda toplanan paranın büyük bölümüyle yasal bahis oynandığı ve Meksa Yatırım'a para aktarıldığı değerlendirmesi yapıldı.
Derneğin yedek üyesi Gülşen Öztürk'ten de Alper Çelik'in hesaplarına 3 milyon lira gönderildiği belirtildi.
ZAFER YAY VE EMRAH GÖDELİNER HESAPLARINDAKİ TRANSFERLER
Zafer Yay'ın hesaplarına gelen paranın yaklaşık 500 milyon liralık bölümünün Emrah Gödeliner ve Meksa Yatırım hesaplarından geldiği belirtildi.
Yeliz Kaya'dan 93 milyon lira, Mehmet Ulu'dan ise 82 milyon lira geldiği kaydedildi.
Hesapta toplanan paraların Meksa Yatırım, Emrah Gödeliner, Alper Çelik, Yeliz Kaya ve Mehmet Ulu'nun hesaplarına çıkarıldığı ifade edildi.
Derneğin yedek üyesi Gülşen Öztürk'e de 461 bin lira gönderildiği belirtildi.
Emrah Gödeliner'in hesaplarından:
- Zafer Yay'a 238 milyon lira,
- Ece Güner'e 64 milyon lira,
- Meksa Yatırım'a 62 milyon lira,
- Alper Çelik'e 51 milyon lira,
- Sevda Kurt'a 43 milyon lira,
- Müge Sözen Küçük'e 37 milyon lira aktarıldığı kaydedildi.
"AHBAP YURT DIŞI YARDIMLARINI BİLDİRMEDİ VE DEFTERLERİ USULÜNE UYGUN TUTMADI"
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 24 Nisan 2025 tarihli denetim raporunda Ahbap Derneğinin 31 Temmuz 2017 tarihinde kurulduğu ve amacının yardım faaliyetleri olarak tanımlandığı belirtildi.
Rapora göre dernek, 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar yardım aldı.
Söz konusu yardımların bildirilmediği, mali kayıtların ve defterlerin usulüne uygun tutulmadığı tespitine yer verildi.
Raporda bu durum, "Ahbap yurt dışı yardımlarını bildirmedi ve defterleri usulüne uygun tutmadı" ifadesiyle aktarıldı.
Soruşturmanın iki "ana figürü" olarak değerlendirildiler
Dosyadaki açıklama ve delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Berkant Acil ile Haluk Levent'in soruşturmanın ana figürleri olduğu belirtildi.
Berkant Acil yönünden, suç geliri şüphesi taşıyan mal varlığı ve para hareketlerinin kaynağı tespit edilemeyen veriler olduğu değerlendirildi.
Organizasyonlarda sanatçılara ödenen ücretlerin düşük gösterilmesiyle elde toplanan nakdin hesaplar veya şirketler üzerinden finansal sisteme sokulmuş olabileceğine yönelik şüphe bulunduğu kaydedildi.
Rüşvet suçundan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin farklı şirketler üzerinden Berkant Acil'e geri döndüğüne ilişkin somut tespitler bulunduğu aktarıldı.
Bu nedenle Acil'in sahibi olduğu şirketler, bu şirketlerle organik bağlantılı kişiler, para transferlerinin tarafları ve suç gelirlerinin aklanmasında ikincil işlev gördüğü değerlendirilen kişi ve şirketlerin ayrı ayrı belirlenmesi gerektiği ifade edildi.
HALUK LEVENT'İN AÇIKLADIĞI 60 MİLYON DOLAR ARAŞTIRILIYOR
Haluk Levent yönünden yapılan değerlendirmede, idari işlemler kapsamında 60 milyon dolar olarak açıkladığı ve kendisine ait olmayan ancak kendisi tarafından kullanıldığı belirtilen hesaplara yurt dışından gelen paranın kaynağı hakkında ciddi kuşku bulunduğu kaydedildi.
Levent'in kendi hesaplarını kullanmadan, kurucusu olduğu Ahbap Derneği üzerinden elde edilen veya derneğe gönderilen paralarla dernek çalışanları ve üyeleri arasındaki transferlerin araştırılması gerektiği belirtildi.
Raporda bu hareketlerin "kamu vicdanı üzerinden elde edilen menfaatin şahsi faaliyetler için kullanıldığına dair ciddi bir şüphe" oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.
İşlem hacimlerinin çok yüksek seviyelere ulaştığı, hesapların kim tarafından, hangi amaçla ve hangi yasal gelire dayanılarak kullanıldığının tespit edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.
Derneğe giren maddi menfaatlerin şahsi kullanıma konu edilip edilmediğinin de araştırılması gerektiği ifade edildi.
HALUK LEVENT İLE BERKANT ACİL ARASINDAKİ BAĞLANTILAR İNCELENDİ
Raporda Haluk Levent ile kardeşi Berkant Acil arasındaki ilk ortak bağlantının Yeliz Kaya olduğu belirtildi.
Haluk Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen Yeliz Kaya'ya ait hesapların, Berkant Acil'in sahibi olduğu Koşan Trade şirketinde çalışan olarak görünen bir kişiye ait olduğu kaydedildi.
Kaya'nın rüşvet suçuna ilişkin öncül soruşturmada Berkant Acil ile birlikte tutuklandığı aktarıldı.
Yeliz Kaya'nın Berkant Acil ile organik ilişkisinin, Acil'in Ahbap Derneği kapsamında ortaya çıktığı öne sürülen usulsüzlüklere iştirak etmiş olabileceğine yönelik somut bir izlenim oluşturduğu değerlendirildi.
İki isim arasındaki ikinci ortak bağlantının ise Köse ailesi olduğu belirtildi.
Mehmet Sait Köse'nin hem Berkant Acil'e ait Koşan Adam şirketinin ortağı hem de rüşvet soruşturmasında "vitrin" olarak kullanıldığı öne sürülen Sur Müzik şirketinin sahibi olduğu kaydedildi.
Köse'nin Berkant Acil ile birlikte tutuklandığı belirtildi.
Berkant Acil'e ait Palmak Orman Ürünleri şirketinde Erkin Köse ve Ceyda Köse'nin çalışma kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.
Mehmet Sait Köse ile yüksek hacimli para transferleri bulunan Aytaç Köse, Muzaffer Köse ve Güney Köse'nin Haluk Levent ile ilişkilerinin bulunduğu belirtildi.
Köse ailesi üyelerinin hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığına yönelik emarelerin tespit edildiği kaydedildi.
Bu bağlantılar doğrultusunda Ahbap Derneği yönünden birleştirilen soruşturmanın Berkant Acil'i de "ana figür" olarak kapsadığı değerlendirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki soruşturmanın maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.