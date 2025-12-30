Yeni yıldan itibaren düzenlemeler yürürlüğe giriyor! Tüketici ve işverenleri ilgilendiriyor

Yeni yıl itibarıyla tüketicileri, esnafı ve reel sektör temsilcilerini yakından ilgilendiren çok sayıda yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Araç alım satımından para transferlerine, plastik poşet kullanımından vergilendirmeye, kredi kartı işlemlerinden tüketici uyuşmazlıklarına kadar pek çok alanda değişiklikler hayata geçirilecek.

Araba (AA)

ARAÇ ALIM-SATIMINDA YENİ DÖNEM

İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.

YILLIK HARÇ

Ayakta teşhis ve tedavi gerçekleştirilen özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından belirlenen tutarlarda yıllık harç alınacak. Asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE EŞİT UYGULAMA

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026'dan itibaren 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de bu kapsamın dışına çıkarılacak. Böylece tüm büyükşehirlerde aynı işi yapanlar eşit uygulamaya tabi olacak. Ayrıca büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi araçlarla şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların kazançları gerçek usulde vergilendirilecek.