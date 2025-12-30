Gazze'nin sesi olmak için İstanbul 1 Ocak'ta yürüyor! Küçük kızdan çağrı

Gazze Şeridi'nde ilan edilen ateşkesin üzerinden 80 gün geçti. ABD öncülüğünde sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Ateşkes sürecinde İsrail'in yaklaşık 1000 kez ihlalde bulunduğu, bu süre zarfında 500'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze yürüyüşü (Takvim arşiv)

2 AYLIK BEBEK DONARAK ÖLDÜ

Siyonist rejim ayrıca anlaşmaya rağmen Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermiyor. Örneğin 10 Ekim'den beri bölgeye insani yardım taşıyan 48 bin TIR girmeliydi ancak sadece 19 bin 764 TIR girdi. Benzin taşıyan 4 bin tanker için anlaşılmıştı, ama İsrail 425 tankere izin verdi.

Ateşkes boyunca ayrıca bölgeye tek bir prefabrik ev de sokulamadı. Filistinliler günlerdir bir yandan da soğuklarla boğuşuyor. Dün 2 aylık bir bebek daha donarak öldü. Soğuktan ölümler 25'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde halihazırda çadırların yüzde 90'ı sular altında.