PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'nin sesi olmak için İstanbul 1 Ocak'ta yürüyor! Küçük kızdan çağrı

Gazze Şeridi’nde ilan edilen ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları sürerken, 80 günde yaklaşık 1000 ihlal kayda geçti, 500’e yakın Filistinli hayatını kaybetti. İnsani yardımların engellenmesi nedeniyle soğuk hava şartları da can almaya devam ediyor. Donarak ölenlerin sayısı 25’e yükseldi. Türkiye ise 1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenecek yürüyüşle bir kez daha Gazze’nin sesi olmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi:
Gazze'nin sesi olmak için İstanbul 1 Ocak'ta yürüyor! Küçük kızdan çağrı

Gazze Şeridi'nde ilan edilen ateşkesin üzerinden 80 gün geçti. ABD öncülüğünde sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Ateşkes sürecinde İsrail'in yaklaşık 1000 kez ihlalde bulunduğu, bu süre zarfında 500'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze yürüyüşü (Takvim arşiv)Gazze yürüyüşü (Takvim arşiv)

2 AYLIK BEBEK DONARAK ÖLDÜ

Siyonist rejim ayrıca anlaşmaya rağmen Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermiyor. Örneğin 10 Ekim'den beri bölgeye insani yardım taşıyan 48 bin TIR girmeliydi ancak sadece 19 bin 764 TIR girdi. Benzin taşıyan 4 bin tanker için anlaşılmıştı, ama İsrail 425 tankere izin verdi.

Ateşkes boyunca ayrıca bölgeye tek bir prefabrik ev de sokulamadı. Filistinliler günlerdir bir yandan da soğuklarla boğuşuyor. Dün 2 aylık bir bebek daha donarak öldü. Soğuktan ölümler 25'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde halihazırda çadırların yüzde 90'ı sular altında.

Gazze yürüyüşü (Takvim arşiv)Gazze yürüyüşü (Takvim arşiv)

1 OCAK'TA İSTANBUL GAZZE'NİN SESİ OLACAK

Türkiye ise en başından itibaren Filistinlilerin yanında durmaya devam ediyor. Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülke olan Türkiye, ateşkesin devamlılığı ve Filistinlilerin yaşam şartlarının düzeltilmesi için de diplomaside en fazla çabayı sarf eden ülke olarak öne çıkıyor.

1 Ocak'ta da gözler bir kez daha İstanbul'da olacak. İstanbul, 1 Ocak Perşembe sabahı bir kez daha Gazze'nin sesi olacak. 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.

Gazze yürüyüşü (Takvim arşiv)Gazze yürüyüşü (Takvim arşiv)

"TÜRKİYE HEP YANIMIZDA OLDU"

Filistinliler, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenecek yürüyüşe destek videosu yayınladı. Gazzeli bir kız "1 Ocak'ta Türkiye'de yürüyüş olacağını duydum. Umarım herkes katılır. Bizim için yürüyüşe katılın" derken, Filistinli bir kadın da "Türkiye hep yanımızda oldu. Allah yürüyeceklerin sayısını artırsın. Türk halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadılar" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Ankara ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! 50 bin 427 personel görev yapacak... 8 ilçeye ağır tonajlı girişi yasaklandı
D&R E-TİCARET
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı | İsrail'in F-35 kabusu
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Türkiye’ye geliyor
İdefix
Uyuşturucu soruşturması moda dünyasına sıçradı! 2 ünlü isim gözaltına alındı
Fenerbahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık
Hesaplı emeklilik için yarın son gün: 1 Ocak'ta yüzde 79'u bulan fark olacak...
Fırtına ve sağanak bastıracak: Meteoroloji sarı kodla uyardı! Yeni sistemle İstanbul'a kar geliyor
Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna talip! Transferde dev çalım
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...
CHP'li Kuşadası Belediyesi işçilere Noel Baba kostümü giydirdi!
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
İspanya'ya 30 adet HÜRJET! Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sözleşmeyi duyurdu
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Ukrayna Putin'in konutuna mı saldırdı? Rusya "karşılık vereceğiz" dedi Zelenskiy iddiaları reddetti