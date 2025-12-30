Gazze'nin sesi olmak için İstanbul 1 Ocak'ta yürüyor! Küçük kızdan çağrı
Gazze Şeridi’nde ilan edilen ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları sürerken, 80 günde yaklaşık 1000 ihlal kayda geçti, 500’e yakın Filistinli hayatını kaybetti. İnsani yardımların engellenmesi nedeniyle soğuk hava şartları da can almaya devam ediyor. Donarak ölenlerin sayısı 25’e yükseldi. Türkiye ise 1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenecek yürüyüşle bir kez daha Gazze’nin sesi olmaya hazırlanıyor.
Gazze Şeridi'nde ilan edilen ateşkesin üzerinden 80 gün geçti. ABD öncülüğünde sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Ateşkes sürecinde İsrail'in yaklaşık 1000 kez ihlalde bulunduğu, bu süre zarfında 500'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
2 AYLIK BEBEK DONARAK ÖLDÜ
Siyonist rejim ayrıca anlaşmaya rağmen Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermiyor. Örneğin 10 Ekim'den beri bölgeye insani yardım taşıyan 48 bin TIR girmeliydi ancak sadece 19 bin 764 TIR girdi. Benzin taşıyan 4 bin tanker için anlaşılmıştı, ama İsrail 425 tankere izin verdi.
Ateşkes boyunca ayrıca bölgeye tek bir prefabrik ev de sokulamadı. Filistinliler günlerdir bir yandan da soğuklarla boğuşuyor. Dün 2 aylık bir bebek daha donarak öldü. Soğuktan ölümler 25'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde halihazırda çadırların yüzde 90'ı sular altında.
1 OCAK'TA İSTANBUL GAZZE'NİN SESİ OLACAK
Türkiye ise en başından itibaren Filistinlilerin yanında durmaya devam ediyor. Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülke olan Türkiye, ateşkesin devamlılığı ve Filistinlilerin yaşam şartlarının düzeltilmesi için de diplomaside en fazla çabayı sarf eden ülke olarak öne çıkıyor.
1 Ocak'ta da gözler bir kez daha İstanbul'da olacak. İstanbul, 1 Ocak Perşembe sabahı bir kez daha Gazze'nin sesi olacak. 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.
"TÜRKİYE HEP YANIMIZDA OLDU"
Filistinliler, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenecek yürüyüşe destek videosu yayınladı. Gazzeli bir kız "1 Ocak'ta Türkiye'de yürüyüş olacağını duydum. Umarım herkes katılır. Bizim için yürüyüşe katılın" derken, Filistinli bir kadın da "Türkiye hep yanımızda oldu. Allah yürüyeceklerin sayısını artırsın. Türk halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadılar" dedi.