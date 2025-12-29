İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda rapçi Ege tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, İstanbul genelinde eğlence mekanları ve otellerin de aralarında bulunduğu 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

RAPÇİ EGE KARATAŞLI TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden rapçi Ege Karataşlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulandı. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu bildirildi. Soruşturma çerçevesinde 28 Aralık'ta İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda iş yerinde arama yapıldı.