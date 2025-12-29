PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda rapçi Ege tutuklandı

İstanbul’da eğlence mekanları ve otellerin de aralarında bulunduğu 34 işletmeye düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden rapçi Ege Karataşlı tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartıyla adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, İstanbul genelinde eğlence mekanları ve otellerin de aralarında bulunduğu 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

RAPÇİ EGE KARATAŞLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden rapçi Ege Karataşlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulandı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu bildirildi. Soruşturma çerçevesinde 28 Aralık'ta İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda iş yerinde arama yapıldı.

EĞLENCE MEKANLARINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, "Amaya" isimli işletmede yaklaşık 1 gram kokain, "Bebek Otel"de 2 gram kokain, likit esrar olduğu değerlendirilen maddeler ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. "Taksim Club IQ" adlı işletmede ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 2 şarjör ve 19 fişek, "Kastel Elektro Müzik"te 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk, "Suma Han"da ise satışa hazır halde yaklaşık 4 gram kokain bulundu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

