Hatay'da gurur günü! Başkan Erdoğan 455 bininci konutu teslim etti!

Türkyie K.Maraş merkezli depremin yaralarını üç yıl içinde sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nde alanda toplanan on binlerce vatandaşa hitap etti:



Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Ankara'da, deprem bölgemizin tamamında şu anda bizleri takip eden, gözü de kalbi de Hatay'da olan tüm vatandaşlarıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Sevgili kardeşlerim, siz bize güvendiniz. Bize inandınız. En zor şartlarda dualarınızla, oylarınızla bize destek oldunuz.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla sardık. 23 yıl boyunca Allah'a hamdolsun, emanetinize ihanet etmedik. Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız. 6 Şubat insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı. Enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı.

PROVOKATÖRLER VARDI

Deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. Hükümet bu enkazın altında kalır diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı. Biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken, yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler vardı. Bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok. Deprem turistleri popülizm yapanlar, reyting peşinde koşanlar yok. Ama biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi, sizin yanınızdayız. Siz bize sahip çıktığınız müddetçe, bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız...



YENİ TÜRKİYE'NİN İNŞASINI KİMSE ENGELLEYEMEZ

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına güvenle yürüyebilmesi için güçlü bir AK Parti'ye ve güçlü bir Cumhur İttifakı'na ihtiyacın olduğunu belirtti. "Müslüman kanından beslenenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler, çok büyük bir mesai içinde. Aramıza fitne sokmaya çalışanların, etnik köken, mezhep, inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını hepimiz biliyoruz. Onun için kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı çok dikkatli olacağız. Terörsüz Türkiye'den sonra terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı terörsüz bölgeye de hep beraber kavuşacağız. Yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin inşasını hiç kimse engelleyemez" diye konuştu.



KURUM'A TEBRİK

Başkan Erdoğan, "Gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizlerin gözündeki şu sevinci görmemize vesile olan, başta Murat Kurum kardeşimi, mimarlarımızı, mühendislerimizi, işçi kardeşlerimi, yüklenici firmalarımızı da tebrik ediyor, hepsine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



200 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Başkan Erdoğan "Bugün aynı zamanda 200 milyar lirayı bulan 227 yatırım, eser ve hizmetin de toplu açılışını yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanlıkların ve valiliklerin resmen devreye alınan projelerini sıraladı: MEB'nin 84, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 73, İçişleri Bakanlığımızın 24, Ulaştırma Bakanlığımızın 8 ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 7 projesini hizmete veriyoruz.

HATAY'A YENİ ÇEHRE

Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın 7 projesini, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 6 projesini, Sağlık Bakanlığımızın 5 projesini, Aile, Hazine, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarımızın birer projesini ve Hatay Valiliğimizin 9 projesini de resmen devreye alıyoruz" dedi.



FATURA 150 MİLYAR DOLAR

Başkan Erdoğan, "11 ilimiz, 62 ilçemiz ve 10 bin 190 köyümüzü kapsayan 110 bin kilometrelik alan, peş peşe iki depremle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız felaketten etkilendi, binlerce binamız yıkıldı. Dolaylı etkilerini dahil ettiğimizde 150 milyar doları aşan bir faturayla karşılaştık" dedi.



MUHTEŞEM SÜLEYMAN

Hatay'daki anahtar teslim törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, "Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır. Fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına hiçbir iç ve dış mihrak girememiştir" sözlerini kaydetti. Milli şairimiz Ersoy'un, "Süleymaniye" dizelerini okuyarak, "Türk milletinde ne Süleyman biter ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır. Sinan'ı Murat Kurum beydir" dedi.